Oposição na Câmara pressiona por CPI do Banco Master e derrubada do PL da dosimetria

247 - O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) lançaram uma ofensiva antes mesmo da abertura do ano legislativo. Ele anunciou nesta segunda-feira (2) que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar o caso do Banco Master, suspeito de cometer fraudes contra o sistema financeiro nacional. Segundo o parlamentar, o pedido já conta com 199 assinaturas.

São criadas as comissões a requerimento de pelo menos um terço do total de membros da Casa, o equivalente a 171 deputados de acordo com a composição atual.

O pedido se soma à pressão exercida por forças da oposição bolsonarista. Mais cedo nesta segunda-feira, a vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PL-DF), apontou a derrubada do veto ao chamado PL da dosimetria como uma outra prioridade da oposição na Câmara.

“Isso é muito importante, porque a gente vê a com muita tristeza o presidente da República vetar um projeto como esse que tinha como proposta um mínimo de pacificação social, um pouco de justiça para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, condenadas sem culpa, sem individualização da pena. (...) Eu quero lembrar também aqui que nós temos a CPMI do INSS, que volta a funcionar já na quinta-feira e nós temos a convocação do (Daniel) Vorcaro. E temos a CPMI do Banco Master, que também, alcançando já o número de assinaturas de deputados e senadores, precisa ser instalada. (...) Então, a gente vê com muita preocupação o cenário atual de corrupção deslavada, de desmandos e a gente precisa romper com isso,” disse a parlamentar no painel eletrônico da Câmara.

Por Rodrigo Rollemberg, no X:

Acabo de protocolar a CPI do Banco Master com 199 assinaturas.

Não existe espera. Não existe desculpa. Essa é uma das pautas mais urgentes para o país neste momento. A instalação precisa ser imediata.

O Brasil tem o direito de saber agora como Volcaro chegou onde chegou, quem abriu as portas, quem fechou os olhos e quem lucrou enquanto o risco recaía sobre a população.

Estamos falando de bilhões, de possível dano ao interesse público e de responsabilidade direta de quem tinha o dever de fiscalizar.

Transparência não pode ser adiada.

CPI do Master já.