Lula defenderá direitos trabalhistas e combate a facções na abertura do ano legislativo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhará ao Congresso Nacional uma mensagem na retomada dos trabalhos legislativos, prevista para esta segunda-feira (2), na qual apresentará as prioridades do governo federal. Entre os eixos centrais do documento estão a ampliação de direitos trabalhistas e o enfrentamento às facções criminosas, temas que o Palácio do Planalto considera estratégicos para o período. As informações são da CNN Brasil.

A mensagem presidencial — tradicionalmente enviada ao Legislativo no início do ano parlamentar — também trará um balanço de entregas planejadas e a avaliação de que 2026 deverá concentrar um ciclo de realizações do governo. O texto será formalmente entregue no retorno do recesso, marcando o reinício das atividades no Congresso.

No campo trabalhista, Lula reafirmará o compromisso do Executivo com a aprovação do fim da escala 6x1 e com a regulamentação do trabalho por aplicativos. As duas propostas integram a agenda social do governo e vêm sendo tratadas como prioridades na articulação política junto ao Parlamento.

A área de segurança pública também terá destaque. O presidente defenderá uma atuação conjunta entre Executivo e Legislativo para a construção de um pacto nacional de segurança. A mensagem incluirá a defesa da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública e do Projeto de Lei Antifacção, iniciativas que contam com apoio tanto do presidente da Câmara dos Deputados quanto do presidente do Senado Federal.

O governo federal elencou essas pautas como centrais para o primeiro semestre, período considerado mais produtivo do ponto de vista legislativo. Tradicionalmente, a segunda metade do ano tende a ser marcada por menor ritmo no Congresso em razão do calendário eleitoral.

Ainda dentro da estratégia de articulação política, Lula deve se reunir ao longo desta semana com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar do andamento da pauta legislativa e das prioridades do Executivo no Parlamento.