“Caro colega Jaques Wagner”

“Já virou rotina. Homens sérios, honestos e resilientes como nós são habitualmente atacados pelas forças do Mal. Não por seus defeitos, mas por suas qualidades. Tal como eu - que tenho um currículo público exemplar - você está sendo vítima de uma trama insidiosa. Já me acusaram de condecorar homens corajosos que, mesmo sem farda e sem salário do estado, arriscam suas vidas na defesa de cidadãos desprotegidos em troca de uma pequena contribuição voluntária. Já me acusaram de dar emprego a contribuintes sem estudo nem qualificação, sem exigir nada deles, nem que compareçam ao serviço, além de uma insignificante contribuição para meus compromissos filantrópicos. Já me acusaram de lavar dinheiro com chocolate que eu destinava a órfãos abandonados pela sociedade. E agora me acusam por arrecadar alguns tostões para um filme em homenagem ao meu velho, tão sofrido e tão injustiçado. Ataques tão baixos quanto os que você está sofrendo. O que tem de mais você ter colaborado na criação de um mecanismo que proporcionou crédito fácil para cidadãos de 24 estados e 157 cidades poderem comprar geladeiras, televisores, carros e outros bens, movimentando a economia nacional? Que mal você fez em aumentar a arrecadação de impostos gerados pelos R$18 bilhões que esse mecanismo movimentou? Somente invejosos e fracassados vêem algum crime em você receber em razão disso um modesto apartamento de R$2,4 milhões! E alguns ingressos para assistir a um show nos seus momentos de lazer! E algumas viagens em jatinho particular que aliviaram as contas do Senado! Em vez de lhe elogiarem por guardar em casa dólares e euros, incrementando a tão necessária poupança nacional, em vez de gastá-los com besteiras, como as bets, os que não suportam o sucesso de homens como nós criam teorias da conspiração, a serviço, é óbvio, das bets e das bigthecs! Não esmoreça! Não ouça as aves de mau agouro! Além de prestar-lhe irrestrita solidariedade neste momento difícil, do qual, tenho certeza, você sairá mais fortalecido, quero lhe comunicar que estou elaborando um abaixo-assinado, do qual serei o primeiro signatário, pleiteando que você continue atuando como líder do governo no Senado, com igual brilhantismo que nos orgulha e engrandece a política brasileira. Sou oposição ao governo, mas aliado incondicional de homens de sua estirpe!”

Ass. Flávio Bolsonaro