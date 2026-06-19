Lindbergh rebate Flávio Bolsonaro: "o Bolsomaster é de vocês"

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) rebateu, nesta sexta-feira (19), declarações do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), após operação da Polícia Federal contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula (PT) no Senado, e afirmou que, “do nosso lado, nós não temos compromisso com erros eventuais de ninguém”.

Em postagem nas redes sociais, Lindbergh criticou Flávio Bolsonaro e associou o parlamentar ao escândalo envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro, dono da instituição. “Esse Flávio Bolsonaro é um sujeitinho mentiroso. Quem disse que não conhecia o Vorcaro foi você, Flávio. Depois a sua casa caiu com o áudio e a sua visita ao seu ‘irmãozão’, quando Vorcaro tinha apenas saído da prisão e estava com tornozeleira eletrônica. O Bolsomaster é de vocês. Do nosso lado, nós não temos compromisso com erros eventuais de ninguém. Explique aí os R$ 61 milhões. Para onde foi o dinheiro?”, escreveu o deputado.

Esse Flávio Bolsonaro é um sujeitinho mentiroso. Quem disse que não conhecia o Vorcaro foi você, Flávio. Depois a sua casa caiu com o áudio e a sua visita ao seu “irmãozão”, quando Vorcaro tinha apenas saído da prisão e estava com tornozeleira eletrônica. O Bolsomaster é de… pic.twitter.com/r3elStS93v June 19, 2026

A manifestação de Lindbergh ocorreu depois de Flávio publicar, na quinta-feira (18), um vídeo sobre a operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra Jaques Wagner. No vídeo, o senador do PL afirmou que “o homem forte do Lula teria recebido do Master um apartamento de luxo, uma mansão suspensa em Salvador, além de outros pagamentos suspeitos”.

Flávio também mencionou a suspeita investigada pela Polícia Federal. “E qual é a suspeita da Polícia Federal? Propina. (...) Desse jeito, só falta o Lula dizer que não conhece o seu amigo, seu líder no Senado”, declarou.

A operação contra Jaques Wagner foi deflagrada após o ministro André Mendonça deferir pedidos da Polícia Federal no âmbito de uma investigação sobre o Banco Master, a aquisição de um imóvel de alto padrão em Salvador e repasses milionários a empresas associadas ao núcleo familiar do parlamentar. A apuração mira, em tese, crimes financeiros, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos conexos atribuídos a gestores e operadores ligados ao Banco Master.

O caso também envolve Flávio Bolsonaro por sua relação com Daniel Vorcaro. O senador negociou diretamente com o dono do Banco Master um repasse de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões, para financiar “Dark Horse”, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro (PL).

Mensagens, áudios e documentos indicam contatos frequentes entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Ao menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, teriam sido pagos supostamente para a produção do filme.