Campanha de Flávio Bolsonaro se arma para explorar Jaques Wagner contra Lula

247 - A pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) quer usar as suspeitas envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, para tentar deslocar o desgaste político que atingiu o bolsonarismo após o caso Dark Horse e reforçar ataques contra o presidente Lula (PT), informa Clarissa Oliveira, da CNN Brasil. O senador e líder do governo foi alvo da Polícia Federal por supostas ligações com o Master, enquanto Flávio Bolsonaro já foi flagrado pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro.

Nos bastidores, aliados de Flávio Bolsonaro afirmam enxergar nas denúncias contra Jaques Wagner uma oportunidade de reequilibrar a disputa de narrativas. A estratégia ainda não foi totalmente definida, mas a orientação inicial é explorar o desgaste no campo petista, especialmente pela proximidade histórica entre Wagner e Lula.

O senador baiano é amigo do presidente há décadas e integra o grupo de maior confiança do chefe do Executivo. Ao longo da trajetória política do PT, Wagner chegou a ser tratado como um possível herdeiro político de Lula, o que, na avaliação de integrantes da pré-campanha de Flávio, pode ampliar o impacto político das suspeitas.

Apesar da disposição de usar o caso contra o governo, a equipe do senador do PL pretende calibrar o tom. A leitura interna é que uma ofensiva exagerada pode ter efeito contrário e transformar os ataques em um problema para o próprio grupo. Por isso, interlocutores defendem cautela antes de transformar o episódio em um eixo central da pré-campanha.

Flávio Bolsonaro soube da nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF, na manhã de quinta-feira (18), em São Paulo. Ele estava na capital paulista para lançar seu programa de governo voltado à segurança pública. Segundo pessoas próximas, o senador ainda não havia reunido sua equipe para definir os próximos passos, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Em conversas reservadas, aliados de Flávio têm tentado estabelecer uma comparação entre os dois senadores. A avaliação feita por pessoas próximas ao pré-candidato do PL é que as suspeitas contra Jaques Wagner seriam “muito maiores”, por envolverem, segundo essa leitura, a possibilidade de obtenção de vantagens pessoais.

No caso de Flávio Bolsonaro, um interlocutor afirma que o senador pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro (PL). Esse aliado sustenta que o pedido teria sido tratado como um “investimento” para o banqueiro, e não como uma tentativa de obter benefício pessoal. Há, no entanto, suspeitas de que os R$ 61 milhões solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro não tenham sido utilizados para o filme.

O avanço do caso envolvendo o Banco Master e a Operação Compliance Zero ocorre após semanas em que Flávio Bolsonaro esteve sob pressão por causa do caso Dark Horse. Para integrantes de sua equipe, os novos desdobramentos podem ajudar a reduzir a defensiva do pré-candidato e embaralhar a disputa política em torno das investigações.

A tendência, segundo aliados, é que a campanha acompanhe os próximos movimentos da operação antes de definir uma linha pública mais agressiva. Ainda assim, o vínculo entre Lula e Jaques Wagner já aparece como um dos principais pontos que podem ser explorados pelo entorno de Flávio Bolsonaro na pré-campanha presidencial.