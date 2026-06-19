Lula define o destino de Jaques Wagner na semana que vem

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá se reunir na próxima semana com o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, para tratar de sua permanência no cargo diante das investigações conduzidas pela Polícia Federal. A informação foi divulgada pelo jornalista Gerson Camarotti, do G1.

De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, a avaliação interna é de que as explicações apresentadas por Wagner até o momento foram consideradas insuficientes para conter o desgaste político provocado pelo caso. Lula, que nesta sexta-feira (19) viajou para a Bahia, deve ouvir pessoalmente o senador antes de uma definição sobre os próximos passos.

Nos bastidores, auxiliares do presidente defendem que Wagner tome a iniciativa de deixar temporariamente a liderança do governo para concentrar esforços em sua defesa. Um interlocutor de Lula resumiu a avaliação da cúpula governista: “Wagner é político. Sabe melhor do que ninguém os efeitos do episódio. É melhor deixar a liderança e fazer sua defesa jurídica. Uma coisa é o tempo da Justiça. Outra coisa é o tempo da política.”

O senador está no centro de uma investigação da Polícia Federal que apura supostos favorecimentos ao grupo financeiro ligado ao Banco Master. Segundo as apurações, os investigadores buscam esclarecer se Wagner teria atuado em favor de projetos de interesse do conglomerado financeiro em troca de vantagens indevidas.

Ao comentar a relação com o ex-banqueiro Augusto Lima, Wagner afirmou que solicitou ajuda para adquirir um apartamento destinado à sua filha enquanto o imóvel ainda estava em fase de construção. Segundo sua versão, ele posteriormente recompraria a unidade.

A investigação, porém, levanta suspeitas sobre diferentes benefícios que teriam sido concedidos ao parlamentar. Entre eles está a suposta transferência de valores que somariam R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa associada ao enteado do senador, Eduardo Mendonça Sodré Martins, conhecido como “Dudu”, e à nora de Wagner, Bonnie Toaldo Bonilha.

Outro ponto analisado pela PF envolve a negociação de um apartamento de alto padrão no empreendimento Poeme Residence, localizado no bairro Horto Florestal, uma das áreas mais valorizadas de Salvador. Conforme a investigação, o imóvel está avaliado em mais de R$ 2,4 milhões.

Os investigadores também apuram o uso recorrente de aeronaves particulares e o recebimento de ingressos para eventos. Entre os episódios citados está a compra de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, no valor superior a R$ 63 mil, pagos pela empresa Reag Investimentos em benefício de familiares do senador.

A apuração da Polícia Federal também envolve suspeitas relacionadas ao Credcesta, modalidade de cartão de benefício consignado oferecida a servidores públicos, aposentados e pensionistas, cujas parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento.