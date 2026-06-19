Caso Wagner traz à tona novos operadores ligados ao Banco Master

247 – A Polícia Federal identificou novos personagens em uma rede de operadores jurídicos e financeiros ligada ao Banco Master no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero, que realizou buscas relacionadas ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.

As informações foram publicadas pelo jornal O Globo, segundo o qual os investigadores avançam na compreensão da estrutura montada em torno do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de nomes associados ao Banco Master. A apuração envolve tratativas sobre a compra de um apartamento no empreendimento Poème Horto, que, de acordo com a PF, teria sido indicado por Wagner e adquirido de forma a ocultar sua titularidade real.

A investigação aponta dois novos nomes: Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro. Segundo a Polícia Federal, Valério é descrito como "operador financeiro ligado a estruturas de fundos e sociedades utilizadas no contexto do Banco Master". Já David é citado como "operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico-financeiro associado ao Banco Master".

A PF afirma ainda que David atuaria de maneira coordenada com Daniel Lopes Monteiro, seu irmão, advogado e apontado como homem de confiança de Daniel Vorcaro. Daniel Monteiro já havia sido preso em abril, em uma etapa anterior da investigação.

PF vê atuação para viabilizar compra de imóvel de forma oculta

De acordo com a representação da Polícia Federal que fundamentou a nova fase da Operação Compliance Zero, Valério Marega Júnior teria ocupado uma "posição de coordenação operacional" para viabilizar a compra do apartamento Poème Horto de forma "escamoteada".

A corporação afirma que o operador teria recorrido a "estruturas financeiras compatíveis com ocultação da titularidade real do bem". Para os investigadores, esse mecanismo teria sido usado para afastar formalmente o nome do real beneficiário da transação imobiliária.

Ainda segundo a PF, Jaques Wagner teria enviado a Augusto Lima mensagens sobre o imóvel. Entre elas, uma informação objetiva sobre a unidade e o preço: "a unidade é a 1702 e o preço é 2,45 mi". Após receber os dados, Augusto Lima teria telefonado para Valério e repassado informações sobre o corretor, o empreendimento, a unidade e o valor.

No celular de Augusto Lima, o contato de Valério aparecia salvo como “Valério Fundos”, de acordo com os investigadores.

David Monteiro também aparece nas tratativas

A Polícia Federal também atribui papel relevante a David Lopes Monteiro nas tratativas envolvendo o apartamento. Segundo a investigação, Augusto Lima teria encaminhado o contato de David a Jaques Wagner depois que o senador pediu informações sobre o proprietário formal do imóvel.

O nome de David também aparece em conversas nas quais o enteado do parlamentar cobra documentos e pagamentos relacionados à negociação. Para a PF, sua inclusão entre os alvos da operação tinha como objetivo impedir eventual interferência sobre "documentos, pessoas e estruturas empresariais relacionadas às tratativas financeiras e imobiliárias".

A relação entre David e Daniel Lopes Monteiro é considerada relevante pelos investigadores. Daniel, irmão de David, é apontado como figura central no núcleo jurídico-financeiro ligado a Daniel Vorcaro e ao Banco Master.

Investigadores miram reorganização jurídica do imóvel

Segundo a Polícia Federal, Daniel Lopes Monteiro também teria participado de tratativas relacionadas ao apartamento Poème Horto, mas em uma fase posterior à aquisição do imóvel. A corporação afirma que, após a primeira fase da Operação Compliance Zero, o advogado teria atuado para "reorganizar juridicamente a situação do imóvel, inclusive por envio de minutas contratuais e instrumentos de cessão de direitos aquisitivos".

Para a PF, havia risco de interferência sobre provas, razão pela qual Daniel voltou a ser alvo da nova etapa da operação. O objetivo dos investigadores, segundo a representação, seria preservar documentos e estruturas consideradas relevantes para esclarecer a movimentação financeira e jurídica associada ao imóvel.

A investigação também busca compreender o papel de operadores financeiros, advogados e empresas vinculadas ao universo do Banco Master em outras frentes de apuração. Daniel Lopes Monteiro é visto pela PF como peça importante não apenas no caso envolvendo pagamentos ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, mas também em outras estruturas atribuídas ao ex-dono do Banco Master.

Compliance Zero avança sobre estruturas do Banco Master

A nona fase da Operação Compliance Zero amplia o foco da investigação sobre a rede montada ao redor do Banco Master e de Daniel Vorcaro. Para os investigadores, os novos elementos ajudam a mapear a atuação de operadores que teriam dado suporte a transações financeiras, imobiliárias e societárias.

No caso do apartamento Poème Horto, a PF sustenta que as tratativas envolveram diferentes agentes para viabilizar a aquisição e, posteriormente, reorganizar juridicamente a situação do bem. As apurações seguem em andamento e ainda dependem da análise dos materiais apreendidos nas buscas.

A operação também ocorre em um ambiente de forte repercussão política, por envolver Jaques Wagner, líder do governo no Senado e um dos principais articuladores políticos do presidente Lula no Congresso. Até o momento, as informações divulgadas se baseiam na representação da Polícia Federal e nos elementos apontados pelos investigadores no âmbito da Operação Compliance Zero.