Hoje dou a palavra a D.Domenico Battaglia Cardeal de Napoles

Carta aos mercadores da morte do Cardeal Doménico Battaglia, arcebispo de Nápoles em 8 de julho 2025

Dirijo-me aos responsáveis pela nova espiral de violência que assola a humanidade.

“Aos mercadores da morte,

a vós que fazeis negócios com o sangue dos homens,

a vós que contais os lucros enquanto as mães contam os seus filhos,

a vós que chamais «estratégia» ao que o Evangelho chama escândalo,

dirijo-me a vós com palavras que não nascem da diplomacia, mas da ferida.

Escrevo-te desta terra trémula.

Treme sob os passos dos pobres,

sob o choro das crianças,

sob o silêncio dos inocentes,

sob o rugido feroz das armas que fabricaste, vendeste, abençoadas pelo teu cinismo.

Escrevo-te enquanto o mundo parece ter reaprendido a linguagem de Caim.

Essa linguagem antiga e terrível que pergunta:

«Sou eu o guardião do meu irmão?».

E, no entanto, sim, somos.

Todos nós somos.

E tu, mais do que ninguém, porque escolheste não só desviar o olhar, mas também tirar proveito da ferida do teu irmão.

Há noites, neste tempo, em que a humanidade parece perdida.

Noites longas, em que o céu não oferece consolo e a terra apenas devolve escombros.

No entanto, ali mesmo, no coração da noite, o Evangelho persiste.

Continua a dizer que ninguém nasce para ser um alvo.

Que nenhuma criança está destinada ao pó.

Que nenhuma mãe deve aprender a reconhecer o seu filho por um pedaço de tecido.

Que a paz não é uma fraqueza de que se deva rir, mas a forma mais elevada de força.

Vocês fazem o contrário do pão.

O pão parte-se para alimentar.

As armas destroem corpos para matar de fome o futuro.

O pão senta os homens à mesa.

As armas cavam sepulturas, esvaziam casas, estendem mesas sem convidados.

O pão cheira a mãos.

As armas cheiram a frios balanços.

E digam-me: como é que o fazem?

Como conseguem dormir sabendo que por trás de cada contrato há carne exposta?

Que por trás de cada assinatura há uma escola vazia, um hospital demolido, um rosto apagado?

Como podem chamar de «mercado» aquilo que, perante Deus, tem o nome mais simples e terrível:

pecado?

Não vos falo como juiz.

Não tenho tribunais para abrir.

Falo-vos como homem e pastor.

Como crente ferido pela ferocidade dos tempos.

Como bispo que sente no mais profundo do seu ser o clamor de Cristo crucificado ainda nos povos humilhados, nas cidades devastadas, nos corpos sem nome que o mar devolve e a guerra esconde.

Porque o Crucifixo de hoje tem as mãos de civis soterrados sob as bombas.

Tem as crianças de olhos esbugalhados que não conseguem nomear o horror.

Tem os rostos de mulheres que se agarram a fotografias em vez de abraçarem os seus filhos.

Tem a sede dos refugiados, o medo dos idosos, o tremor daqueles que já não têm lar nem sequer uma língua para expressar a sua dor.

E vós, mercadores da morte, continuais a passar por baixo dessa cruz como outrora faziam os soldados, repartindo as vestes do condenado.

Só que hoje não sorteiam uma túnica:

sorteiam populações inteiras.

Apostam em fronteiras, em ressentimentos, em escaladas, em conflitos armados.

E, entretanto, chamam paz ao medo, ordem à dominação,

segurança a uma ameaça permanente.

Mas não há segurança onde se semeia a morte.

Não há futuro onde se educa os jovens para a desconfiança.

Não há justiça se a riqueza de poucos se baseia na dor de muitos.

E não haverá paz enquanto a guerra continuar a ser um investimento aceitável.

O Evangelho, no entanto, não negocia.

O Evangelho não abençoa as indústrias da destruição.

O Evangelho não se acostuma com os mortos.

O Evangelho não pode tolerar que a dor se transforme em estatísticas nem que os massacres se consumam nos comentários banais de um programa de notícias.

O Evangelho coloca uma criança no centro.

Sempre.

E quando uma criança está no centro, todos os teus argumentos desmoronam-se.

As doutrinas militares, as alianças oportunistas, as justificações geopolíticas, a

linguagem técnica com que escondes a tua vergonha desmoronam-se.

Porque perante uma criança assassinada, já não há direita nem esquerda, Este nem Oeste, amigo nem inimigo: só há o abismo.

Peço-te, então, não apenas que pares.

Peço-te que te convertas.

Sim, converte-te.

Uma palavra antiga, uma palavra escandalosa, uma palavra necessária.

Converter-se significa deixar de pensar que tudo tem um preço.

Significa reconhecer que a vida humana é sagrada, ou deixará de ser humana.

Significa abandonar a lógica do lucro e entrar na da proteção.

Significa ter a coragem, finalmente, de perder dinheiro para salvar vidas.

Sente um arrepio.

Apenas um, mas um verdadeiro.

Deixa que as lágrimas que reprimiste nos teus aposentos te alcancem.

Deixa que os nomes dos mortos entrem nas tuas salas de reuniões.

Deixa que uma mãe venha e perturbe as tuas contas.

Deixa que o Evangelho arruíne a tua paz.

Porque não há paz sem o desarmamento do coração,

e não há desarmamento do coração enquanto a mão continuar agarrada ao lucro.

A guerra não começa quando cai a primeira bomba.

Começa muito antes:

quando o teu irmão se torna um obstáculo,

quando os pobres se tornam irrelevantes,

quando a compaixão é considerada ingénua,

quando a economia deixa de servir a vida e decide usá-la.

No entanto, não te escrevo para te levar ao desespero.

Escrevo-te porque, mesmo para ti, há um caminho.

Deus nunca deixa de chamar, mesmo às portas mais seguras.

Para ti também há uma possibilidade de redenção.

Para ti também há uma Sexta-Feira Santa que pode abrir-se para a Páscoa.

Mas tens de descer.

Desce dos pedestais do poder, das linguagens que absolvem, dos quartos onde se

planeia a morte sem cheiro e sem rosto.

Têm de voltar a ser homens.

Perante gestores, acionistas, estrategas, intermediários: homens.

Homens capazes de vergonha e, portanto, de verdade.

Sonho com o dia em que as vossas fábricas mudem de vocação.

Quando o ferro não se transformar em balas, mas em arados,

quando a engenhosidade não servir para aperfeiçoar crimes, mas para preservar a vida,

quando o capital for investido em curar, educar, reconstruir, acolher.

Sonho com o dia em que a palavra «lucro» já não rime com «funeral».

E sei que alguns sorrirão, chamando a tudo isto ingenuidade.

Mas a única verdadeira ingenuidade, hoje, é acreditar que a guerra salva.

A única verdadeira loucura é pensar que podemos continuar a incendiar o mundo sem nos queimarmos com ele.

O único realismo possível, agora, é a paz.

Por esta razão, faço-vos uma pergunta que espero não vos deixe sozinhos: quanto sangue é vos basta?

Quanta dor mais deve a história suportar antes de compreenderem que não traficam

mercadorias, mas sim crianças, mães, rostos, carne amada por Deus?

Parem.

Antes que seja tarde demais para as pessoas.

Antes que seja tarde demais para ti.

Pára e ouve o Evangelho da paz, que não grita, mas insiste; que não esmaga, mas converte; que não humilha, mas chama pelo nome.

Ouve Cristo, desarmado e verdadeiro, que continua a dizer: «Bem-aventurados os pacificadores».

Não os calculistas da guerra.

Não os garantes do equilíbrio armado.

Não os vendedores do medo.

Os pacificadores.

O mundo precisa de mãos que elevem, não de mãos que armem.

Precisa de consciências atentas, não de lucros cegos.

Precisa de profetas, não de mercadores.

E nós, a Igreja do Evangelho, não ficaremos em silêncio.

Não por ideologia, mas por fidelidade.

Não por ingenuidade, mas por obediência a Cristo.

Não porque ignoremos a complexidade da história, mas porque conhecemos o valor infinito de cada vida.

A vós, mercadores da morte, dirijo, pois, a última palavra, não como uma condenação, mas como um apelo:

Devolvam o futuro.

Devolvam o fôlego.

Devolvam os filhos às suas mães, os pais aos seus lares, os sonhos à terra.

Devolvam-se à vossa humanidade.

A paz julgá-los-á.

Mas, se a quiserem, a paz ainda pode salvá-los.

Com dor, com esperança, com o Evangelho nas vossas mãos.

† Dom Mimmo Cardeal Battaglia / Cardeal de Nápoles