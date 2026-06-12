CazéTV dribla Globo e vira dona digital da Copa do Mundo de 2026

CazéTV não tirou a Copa da Globo no grito; ela entrou pela brecha digital que a TV aberta subestimou, comprou todos os 104 jogos do Mundial de 2026, levou o YouTube para o centro do negócio e transformou transmissão gratuita, comunidade e publicidade mensurável em disputa bilionária pela audiência brasileira.

A Copa do Mundo de 2026 abriu uma ferida no velho mapa da televisão brasileira: pela primeira vez desde 1970, a Globo não terá a íntegra do torneio. A CazéTV, operação digital comandada por Casimiro Miguel e pela LiveMode, transmitirá todos os 104 jogos no Brasil; a Globo ficou com direitos não exclusivos para partidas do Brasil, a final e parte do restante da competição. A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou esse desenho em julho de 2025.

O drible não foi de bola. Foi de modelo.

A Globo manteve força, marca, equipe, tradição e dinheiro. O grupo iniciou a Copa com 30 patrocinadores e deve faturar cerca de R$ 2 bilhões com sua cobertura, exibindo 54 dos 104 jogos entre TV Globo, SporTV, GE, GE TV e Globoplay.

A diferença é que a CazéTV chegou ao mesmo território comercial sem ter canal de televisão aberta. A CazéTV e YouTube negociaram 11 cotas de patrocínio para o Mundial, com receita estimada em R$ 2 bilhões, patamar semelhante ao previsto para a Globo.

Esse é o ponto político e econômico da história: a televisão aberta já não controla sozinha a praça pública do futebol. O jogo ainda é nacional, mas a arquibancada virou digital, fragmentada, comentada, remixada e monetizada em tempo real.

A CazéTV nasceu como experimento na Copa do Catar, em 2022. Naquele momento, a operação ainda era improvisada, mas encontrou uma combinação rara: direitos digitais disponíveis, YouTube como infraestrutura, Casimiro como rosto popular e LiveMode como negociadora experiente de direitos esportivos. A transmissão de Brasil x Croácia chegou a 6,9 milhões de espectadores simultâneos.

Aqui esta o resumo dessa virada: a CazéTV saiu de uma operação sem estrutura física montada para transmitir a Copa em 2022 e chegou a 2026 negociando cifras bilionárias; a estreia contra a Sérvia passou de 3 milhões de usuários conectados e que Brasil x Croácia superou 6 milhões simultâneos.

A Globo não foi derrotada por falta de alcance. Foi pressionada por uma mudança de valor. Na TV tradicional, a publicidade compra massa, prestígio e repetição. Na internet, o anunciante compra massa, mas também mede clique, permanência, conversão, comentário, compartilhamento e reação.

A CazéTV entendeu que futebol não é apenas o jogo. É pré-jogo, intervalo, pós-jogo, corte para rede social, meme, debate, provocação e comunidade. O torcedor não fica só diante da tela; ele entra na conversa. E conversa, no mercado digital, também vira inventário publicitário.

Há consequência direta para o negócio da comunicação. A CazéTV não precisou construir uma rede nacional de retransmissoras, afiliadas e torres. Ela se apoiou no YouTube, que já está no celular, na smart TV e no computador do torcedor. O custo de distribuição muda; a disputa passa a ser por direitos, linguagem, comunidade e pacote comercial.

A LiveMode também deixou de ser apenas intermediária de direitos esportivos. A empresa virou dona de mídia, organizadora de produto e parceira estratégica de plataforma global. O jogador português Cristiano Ronaldo se tornou sócio estratégico e acionista da LiveModeTV, braço internacional da operação, sinal de que a empresa quer levar o modelo para fora do Brasil.

A Fifa também leu o movimento. Ao anunciar o acordo com a CazéTV, a entidade afirmou que a parceria reforçava a tentativa de conectar a Copa a públicos mais jovens por meio de cobertura digital e comunitária.

A Globo reagiu. Criou a GE TV, colocou a Copa em múltiplas telas e preservou o filé simbólico: jogos do Brasil, final e grandes partidas. Mas a hegemonia mudou de natureza. Antes, o telespectador perguntava “em que canal vai passar?”. Agora pergunta “em qual tela, com qual narrador, com qual comunidade e com qual experiência?”.

O SBT também entrou no bolo, em parceria com a N Sports, com pacote de 32 jogos, segundo a Trivela. O dado reforça a pulverização dos direitos: a Copa de 2026 no Brasil não é monopólio de uma emissora; é um mosaico de TV aberta, TV paga, streaming, YouTube e plataformas associadas.

A CazéTV ainda tem riscos. Depende de plataforma de terceiros, precisa entregar horas de conteúdo além dos 90 minutos, convive com regras comerciais da Fifa e terá de provar que audiência digital gigantesca também sustenta qualidade editorial, estabilidade técnica e retorno publicitário ao longo de 104 partidas.

Mas o fato central já está posto: a Globo deixou de ser sinônimo automático de Copa. A CazéTV ocupou a brecha, transformou irreverência em escala e mostrou que o futebol brasileiro entrou de vez na guerra entre televisão tradicional e plataformas digitais.

O drible foi limpo, mas doeu. E a dor não é apenas da Globo. É de todo grupo de mídia que ainda acredita que tradição, sozinha, segura audiência, dinheiro e futuro.