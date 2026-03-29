Chico Buarque veio me visitar

E não descobriu que eu era quem eu era

Ontem à tarde sonhei que o Chico Buarque veio me visitar em casa. Ele e um outro cara. Não lembro por qual motivo.

Mas lembro que o tempo todo eu temia que ele me reconhecesse como seu desafeto. E fosse embora.

Em 2003, gravei uma entrevista com Miúcha para um documentário sobre Vinicius de Moraes que fiz para a TV Cultura. Ela sugeriu que eu filmasse uma gravação que ela faria com o Chico. Eu concordei, claro.

No dia seguinte, ela me ligou:

“Por que você não me disse que estava brigado com ele?”.

“Eu não estou brigado com ele, nem sabia que ele estava”.

Ela contou, então, que ele vetou a filmagem e jamais me perdoaria por causa de uma reportagem que publiquei na Manchete, em 1996, sobre sua separação da Marieta Severo. Ele tinha ficado puto na época, o que eu não sabia. Tinha processado a Manchete e tinha ganho R$300 mil, o que eu também não sabia.

No sonho, ao mesmo tempo em que eu não queria que ele descobrisse quem eu era, eu pensava em contar quem eu era e pedir perdão, sei lá, dizer que foi só uma reportagem de trinta anos atrás.

Mas eu não disse nada e ele não descobriu que eu era quem eu era.