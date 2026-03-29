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      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

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        Chico Buarque veio me visitar

        No sonho, ao mesmo tempo em que eu não queria que ele descobrisse quem eu era, eu pensava em contar quem eu era e pedir perdão

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        Chico Buarque veio me visitar

        E não descobriu que eu era quem eu era

         Ontem à tarde sonhei que o Chico Buarque veio me visitar em casa. Ele e um outro cara. Não lembro por qual motivo. 

         Mas lembro que o tempo todo eu temia que ele me reconhecesse como seu desafeto. E fosse embora.

         Em 2003, gravei uma entrevista com Miúcha para um documentário sobre Vinicius de Moraes que fiz para a TV Cultura. Ela sugeriu que eu filmasse uma gravação que ela faria com o Chico. Eu concordei, claro. 

         No dia seguinte, ela me ligou: 

         “Por que você não me disse que estava brigado com ele?”. 

         “Eu não estou brigado com ele, nem sabia que ele estava”.

         Ela contou, então, que ele vetou a filmagem e jamais me perdoaria por causa de uma reportagem que publiquei na Manchete, em 1996, sobre sua separação da Marieta Severo. Ele tinha ficado puto na época, o que eu não sabia. Tinha processado a Manchete e tinha ganho R$300 mil, o que eu também não sabia.  

        No sonho, ao mesmo tempo em que eu não queria que ele descobrisse quem eu era, eu pensava em contar quem eu era e pedir perdão, sei lá, dizer que foi só uma reportagem de trinta anos atrás.

         Mas eu não disse nada e ele não descobriu que eu era quem eu era.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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