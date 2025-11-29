Cisjordânia: entre a anexação, o deslocamento forçado e a ilusão de um Estado independente

A amarga verdade que devemos encarar com coragem, clareza e franqueza é esta: a Cisjordânia está sendo perdida. A região vem sendo anexada metro a metro, centímetro a centímetro. A Cisjordânia foi completamente transformada. Já não há espaço para os palestinos, exceto dentro de suas grandes ou pequenas prisões. Vilarejos se tornaram cárceres. Cidades estão isoladas umas das outras por postos de controle marcados pela humilhação, opressão e assassinato. A limpeza étnica continua. A guerra de extermínio e deslocamento persiste tanto em Gaza quanto na Cisjordânia.

O povo da Cisjordânia perdeu a esperança em uma solução justa. Depois de Gaza e da conspiração global corporificada na Resolução 2803 do Conselho de Segurança da ONU — que legitima a ocupação e a colonização permanentes, a separação de Gaza e da Cisjordânia, a criminalização da resistência e o desmantelamento de todas as suas capacidades — e após o fracasso da entidade sionista em alcançar esses objetivos ao longo de dois anos de guerra de extermínio, os Estados Unidos os concretizaram por meio da resolução mencionada, com aprovação internacional, árabe e palestina. “Esta calamidade é indescritível; nem Karbala nem Najaf testemunharam tamanha tragédia.”

A Autoridade Palestina está à beira do colapso sob uma dupla pressão: o peso da ocupação israelense e o distanciamento da própria Autoridade em relação às preocupações e ao sofrimento do povo, diante dos ataques de colonos, das incursões, dos assassinatos diários e das prisões.

A brutalidade dos assentamentos e a violência perpetrada pelos colonos atingiram um nível indescritível e insuportável. As pessoas sentem-se abandonadas e entregues à própria sorte, sem qualquer proteção. Cada aldeia luta para se defender dos ataques noturnos e implacáveis de grupos criminosos de colonos, que vandalizam terras, árvores e animais, além de realizarem agressões físicas diárias que frequentemente culminam em assassinatos, como ocorreu recentemente em Deir Jarir, al-Judeira, Burin, Tubas, Sinjil, al-Mughayyir, Masafer Yatta, Silwad, Jenin e muitos outros lugares. A expansão dos assentamentos tornou-se desenfreada, fragmentando a Cisjordânia em enclaves isolados, onde atores locais, grupos armados e ONGs tentam preencher o vácuo deixado pelo colapso das instituições. A sociedade civil está se deteriorando, e as alternativas políticas estão sendo suprimidas. Isso alimenta o desespero e incentiva a emigração.

As autoridades israelenses distribuíram mais de 120.000 armas e 157.000 licenças de porte para colonos na Cisjordânia, flexibilizaram as restrições à posse de armamento e estabeleceram 527 novas milícias de colonos. Itamar Ben-Gvir as chama metaforicamente de “forças de segurança”. Embora o objetivo declarado dessas medidas seja a proteção, seu efeito imediato foi permitir que os colonos desencadeassem níveis ainda maiores de violência.

Os moradores palestinos foram isolados de suas terras, pois postos avançados de assentamentos foram instalados ao redor de cada aldeia, formando um arco. Um posto avançado pode consistir em um barraco de lata ou uma tenda habitada por uma pessoa ou uma família, acompanhada de um burro ou cavalo, um cachorro e um rifle. Qualquer pessoa que se aproxime dessas estruturas corre o risco de ser baleada imediatamente, como ocorreu recentemente em Al-Mazra'a Al-Sharqiya. Esses postos avançados se espalham ao redor das aldeias, separando o agricultor de sua terra. Não há mais cultivo de trigo, cevada, lentilha, milho, gergelim, vegetais ou leguminosas — culturas com as quais crescemos. Se um agricultor é desalojado de suas terras e perde seu sustento, o que ele deve fazer? Pode tentar procurar trabalho com a ocupação, o que se tornou praticamente impossível após a guerra de extermínio, ou pode emigrar, ou ainda sobreviver sob humilhação, dependente da caridade alheia.

Uma das professoras relatou, em uma entrevista de rádio, que recebe metade do salário há três anos. Em contrapartida, a escola funciona apenas três dias por semana. Como uma professora consegue sobreviver com metade do salário? Como sustentar uma família, pagar aluguel — quando há — e arcar com as contas de água, luz, telefone e despesas dos filhos? E como as futuras gerações aprenderão com aulas em meio período, professores reduzidos e um currículo distorcido?

A prática mais recente da ocupação é a recusa em emitir documentos de registro de terras na Área C, considerada semi-anexada. Isso significa que, se você possui um terreno fora da Área B ou fora da bacia hidrográfica da aldeia, não pode obter a escritura. Essa é uma prática recente. O papel da Autoridade Palestina limita-se a transmitir a mensagem — funcionando como um canal pelo qual as ordens da ocupação são repassadas.

As incursões noturnas às casas, realizadas pelo exército e pelas forças de segurança, assim como as prisões, são implacáveis. Eles arrombam as fechaduras, e vários soldados invadem as residências, humilhando qualquer pessoa que encontrem com espancamentos, insultos e destruição de móveis, além de roubarem todo o dinheiro ou joias das mulheres sempre que conseguem. Um morador me contou que um dos soldados encontrou apenas uma nota de 20 shekels e a colocou no bolso.

Os assassinatos, as incursões, as demolições de casas, a violência dos colonos, os postos de controle humilhantes e os portões de fechamento que se espalharam pelas aldeias, vilas e cidades da Cisjordânia estão causando deslocamentos. O ataque e a destruição dos acampamentos no norte, em janeiro e fevereiro, resultaram no deslocamento de mais de 42.000 pessoas. As casas nesses acampamentos foram posteriormente demolidas. De acordo com o recente relatório de 105 páginas da Human Rights Watch, “Meus Sonhos Foram Apagados”, sobre a limpeza étnica na Cisjordânia: “A Operação Muralha de Ferro, uma operação militar israelense que incluiu os campos de refugiados de Jenin, Tulkarm e Nur Shams, começou em 21 de janeiro de 2025, dias após a declaração de um cessar-fogo temporário em Gaza. As forças israelenses emitiram ordens repentinas para que os civis deixassem suas casas, inclusive por meio de alto-falantes instalados em drones.”

Testemunhas oculares relataram que soldados se deslocaram sistematicamente pelos campos, invadindo casas, saqueando propriedades, interrogando moradores e, por fim, forçando todas as famílias a sair. Desde essas incursões, as autoridades israelenses negam aos moradores o direito de retornar aos campos, mesmo quando não há operações militares ativas nas proximidades. Soldados da ocupação atiraram em habitantes que tentaram chegar às suas casas, e o exército arrasou, demoliu e limpou áreas dentro dos campos, aparentemente para criar rotas de acesso mais amplas, enquanto simultaneamente selava todas as entradas. O número de casas demolidas ultrapassou 1.300. A realidade é que todos os palestinos são considerados procurados pelas autoridades de ocupação, e o deslocamento é iminente.

Estamos diante de uma grave catástrofe. Ou o povo palestino, em todos os lugares, se levanta para proteger sua existência, sua terra, sua história e seu futuro, ou a causa mais justa da história moderna será perdida com assinatura árabe, assim como ocorreu na Nakba de 1948.