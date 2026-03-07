Clickbait ou jornalismo? O dilema da imprensa na era digital

A cobertura recente de alguns episódios envolvendo o chamado “caso Banco Master” trouxe à tona um problema que vai muito além de um escândalo financeiro ou político específico. Ela expõe algo mais profundo e preocupante: o ritmo cada vez mais apressado com que certas notícias são publicadas e replicadas no ambiente digital.

Nos últimos dias, circularam informações que ganharam grande repercussão — como a suposta morte de um personagem ligado ao caso enquanto estava sob custódia policial, posteriormente corrigida ou desmentida gradualmente, e a interpretação inicial de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro que teriam sido enviadas ao ministro Alexandre de Moraes. Ambas as narrativas foram divulgadas com grande destaque antes que os fatos estivessem plenamente estabelecidos e, depois, sofreram revisões ou correções.

O problema não está apenas em errar. O jornalismo sempre conviveu com a possibilidade de erro. O verdadeiro risco está em transformar a exceção em método.

Durante décadas, os grandes veículos de comunicação construíram sua credibilidade justamente sobre um diferencial institucional: estrutura editorial, equipes profissionais, hierarquia de revisão, responsabilidade jurídica e compromisso com a verificação rigorosa dos fatos. Essa estrutura justificava — e ainda justifica — a confiança do público e, em muitos casos, o pagamento por assinaturas. Era essa estrutura que distinguia o jornalismo profissional da simples difusão de rumores.

Hoje, porém, a pressão do ambiente digital parece estar corroendo esse diferencial. A competição com redes sociais, blogs e perfis independentes criou um incentivo perverso: publicar primeiro, verificar depois.

Em alguns casos, a lógica se inverte completamente. A notícia surge em forma de nota, coluna ou comentário — muitas vezes baseada em vazamentos ou interpretações preliminares — e apenas depois passa por um processo de correção ou esclarecimento. O problema é que o dano institucional já ocorreu.

Quando uma informação grave é publicada com grande destaque e posteriormente corrigida de forma discreta, o resultado para a audiência não é esclarecimento. É confusão. Parte do público passa a acreditar na primeira versão. Outra parte passa a desconfiar de todas as versões. E muitos acabam se refugiando em bolhas de informação onde apenas as narrativas que confirmam suas crenças são aceitas.

O resultado final é a erosão generalizada da credibilidade.

Esse fenômeno, aliás, não é exclusivo do Brasil. Pesquisas internacionais como o Edelman Trust Barometer e o Digital News Report, do Reuters Institute da Universidade de Oxford, vêm mostrando há anos uma queda consistente na confiança pública na mídia em diversas democracias. Em muitos países, menos da metade da população afirma confiar regularmente nas notícias que consome.

Quando a percepção pública passa a ser a de que a velocidade da publicação se tornou mais importante do que a verificação rigorosa dos fatos, o jornalismo profissional perde justamente o atributo que o diferenciava no ambiente informacional contemporâneo: a credibilidade.

Esse processo não afeta apenas a imprensa. Ele atinge diretamente as instituições públicas e o próprio funcionamento da democracia. Acusações graves podem se espalhar rapidamente, muitas vezes sem o tempo necessário para apuração adequada ou para que os envolvidos apresentem sua defesa.

A transparência do poder público e a liberdade de imprensa são pilares essenciais de qualquer sociedade democrática. Mas, justamente por isso, precisam ser protegidos contra a degradação de seus próprios instrumentos.

Quando o jornalismo se aproxima demais da lógica do “clickbait”, ele se torna indistinguível daquilo que historicamente buscava combater: o boato, o rumor e a manipulação.

Talvez seja hora, portanto, de uma reflexão mais profunda dentro das próprias redações. Reforçar os métodos de verificação, valorizar o contraditório antes da publicação e resistir à tentação da velocidade absoluta são medidas essenciais para preservar aquilo que ainda resta do capital mais importante do jornalismo: a confiança pública.

Ao mesmo tempo, também cabe à audiência desenvolver um olhar mais crítico. Em um ambiente saturado de informação, conhecer o histórico, a consistência e o método de cada fonte tornou-se parte fundamental do exercício da cidadania.

A democracia depende de uma imprensa livre. Mas uma imprensa livre também depende de credibilidade. Sem ela, o jornalismo perde sua função social — e a sociedade perde uma de suas principais ferramentas de fiscalização do poder.