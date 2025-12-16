Com maior rejeição, Flávio bloqueia ascensão do centro, sugere Quaest

Uma candidatura presidencial de centro teria baixa competitividade e, portanto, pouca viabilidade em 2026, em razão da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira.

No levantamento de primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro aparece como segundo colocado (23%), com cerca de dez pontos de vantagem tanto sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (10%), quanto sobre o do Paraná, Ratinho Jr. (13%) — o que sugere, no retrato atual, que o clã Bolsonaro lidera a oposição nos campos do centro e da direita ao Palácio do Planalto.

No segundo turno, não foi divulgado cenário com Ratinho Jr., enquanto Lula, por dez pontos, vence Flávio (46% a 36%) e Tarcísio (45% a 35%), indicando que o voto oposicionista tende a se unificar contra a recondução do presidente.

Todavia, se Flávio se destaca como o opositor mais competitivo no primeiro turno, ele também apresenta a maior rejeição (55%), à frente inclusive de Lula (51%). Já Tarcísio registra 39%, e Ratinho, 36%. Esses dados foram antecipados pelo jornalista Esmael Morais, colunista do Brasil 247.

Dessa forma, a pesquisa aponta que Flávio bloqueia a ascensão de um nome centrista ao segundo turno, anulando o potencial da (nem tão) baixa rejeição de Tarcísio e Ratinho para impor um revés ao presidente. Além disso, a expressividade do eleitorado fiel do clã Bolsonaro, como se viu na pandemia de Covid-19, desestimula apostas em uma ultrapassagem fácil do senador por parte dos dois governadores.

Assim, o levantamento indica que há pouca chance de um “risco Flávio” se converter em um “rali Flávio”, tornando mais factíveis as visões da Faria Lima e do Centrão que consideram o senador um candidato mais frágil diante de Lula.

Essa avaliação, contudo, depende do endosso de outros levantamentos previstos para os próximos dias, sempre sob a premissa de que pesquisas refletem o momento político. No aspecto central, este segue marcado pelo favoritismo do presidente Lula.