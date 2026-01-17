Como os BRICS podem causar um choque estrutural no sistema do dólar americano

A oligarquia que realmente controla o Império do Caos entrou em pânico, pois os contornos estruturais da Hegemonia estão seriamente abalados.

O petrodólar é uma das principais características dessa hegemonia: uma máquina de reciclagem que canaliza a compra incessante de títulos do Tesouro dos EUA, que são então gastos em guerras intermináveis. Qualquer participante que sequer cogite diversificar seus investimentos para além dessa máquina infernal se depara com congelamento de ativos, sanções – ou pior.

Ao mesmo tempo, o Império do Caos não pode demonstrar poder bruto se esgotando no solo negro de Novorossiya. A dominação exige recursos cada vez maiores – saqueados –, juntamente com a impressão incessante de dólares americanos como moeda de reserva para pagar contas astronômicas. Além disso, tomar empréstimos do mundo funciona como uma forma de contenção financeira imperial contra rivais.

Mas agora uma escolha se torna imperativa – uma restrição estrutural inescapável. Ou se mantém o gasto astronômico com a hegemonia militar (como o orçamento de US$ 1,5 trilhão proposto por Trump para o Departamento de Guerra) ou se continua a dominar o sistema financeiro internacional.

O Império do Caos não pode fazer as duas coisas.

E é por isso que, quando os cálculos foram feitos, a Ucrânia se tornou descartável. Pelo menos em teoria.

Contra a instrumentalização do sistema de títulos do Tesouro dos EUA – um imperialismo monetário de facto – os BRICS representam a escolha estratégica do Sul Global, coordenando uma iniciativa em direção a sistemas de pagamento alternativos.

A jogada de mestre de Putin: como o BRICS se tornou a nova sala de controle do mundo

A gota d'água foi o congelamento – ou melhor, o roubo – de ativos russos após a expulsão da Rússia, uma potência nuclear/hipersônica, do sistema SWIFT. Agora, está claro que os Bancos Centrais do mundo todo estão se voltando para o ouro, acordos bilaterais e considerando sistemas de pagamento alternativos.

Sendo o primeiro choque estrutural sério ao sistema desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o BRICS não está tentando abertamente derrubar o sistema, mas sim construir uma alternativa viável, com financiamento de infraestrutura em larga escala que ignore o dólar americano.

A Venezuela ilustra agora um caso crítico: pode um grande produtor de petróleo sobreviver fora do sistema do dólar americano – sem ser destruído?

O Império do Caos decretou: “Não”. O Sul Global precisa provar o contrário. A Venezuela não era tão crucial no tabuleiro geopolítico, já que representava apenas 4% das importações de petróleo da China. O Irã, na verdade, é o caso fundamental, pois 95% do seu petróleo é vendido para a China e pago em yuan, não em dólares americanos.

O Irã, porém, não é a Venezuela. A mais recente operação coordenada de inteligência/ataques terroristas/tentativa de mudança de regime contra o Irã – incluindo um patético mini-Xá refugiado em Maryland – fracassou miseravelmente. A ameaça de guerra, contudo, permanece.

Pagamento dos BRICS, da Unidade ou do CIPS?

O dólar americano representa agora menos de 40% das reservas cambiais globais – o nível mais baixo em pelo menos 20 anos. O ouro agora representa mais reservas cambiais globais do que o euro, o iene e a libra esterlina combinados. Os bancos centrais estão acumulando ouro em ritmo acelerado, enquanto os BRICS intensificam os testes de sistemas de pagamento alternativos no que eu defini anteriormente como "o laboratório dos BRICS".

Um dos cenários propostos diretamente aos BRICS , e concebido como uma alternativa ao complexo sistema SWIFT, que processa pelo menos US$ 1 trilhão em transações por dia, prevê a introdução de um token de negociação não soberano baseado em blockchain.

Essa é a Unidade

A Unidade, corretamente descrita como “dinheiro apolítico”, não é uma moeda, mas sim uma unidade de conta utilizada para liquidação em transações comerciais e financeiras entre os países participantes. O token poderia ser atrelado a uma cesta de commodities ou a um índice neutro para evitar a dominação por qualquer país individual. Nesse caso, funcionaria como os Direitos Especiais de Saque (DES) do FMI, mas dentro da estrutura dos BRICS.

Existe também o mBridge – que não faz parte do “laboratório BRICS” – e que apresenta uma moeda digital de múltiplos bancos centrais (CBDC) compartilhada entre os bancos centrais e comerciais participantes. O mBridge inclui apenas cinco membros, mas entre eles estão atores importantes como o Instituto de Moeda Digital do Banco Popular da China e a Autoridade Monetária de Hong Kong. Outros 30 países estão interessados em participar.

O mBridge Tough foi a inspiração por trás do BRICS Bridge, ainda em fase de testes, que visa acelerar uma série de mecanismos de pagamento internacionais: transferências de dinheiro, processamento de pagamentos e gerenciamento de contas.

É um mecanismo muito simples: em vez de converter moedas em dólares americanos para o comércio internacional, os países do BRICS trocam suas moedas diretamente.

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), ou banco dos BRICS, estabelecido em Xangai em 2015, deve ser o principal nó de conectividade da Ponte dos BRICS

Mas isso, por enquanto, está em suspenso – porque todos os estatutos do NDB estão vinculados ao dólar americano, e isso precisa ser reavaliado. Com o NDB integrado à infraestrutura financeira mais ampla dos países membros do BRICS, o banco deveria ser capaz de lidar com conversão de moeda, compensação e liquidação no âmbito do BRICS Bridge. Mas ainda estamos muito longe disso.

O BRICS Pay é algo diferente: uma infraestrutura estratégica para construir um sistema financeiro que se autodenomina “descentralizado, sustentável e inclusivo” entre os países do BRICS+ e seus parceiros.

O sistema BRICS Pay está em fase de projeto piloto até 2027. Até lá, os países membros deverão começar a discutir um acordo para estabelecer uma unidade de liquidação para o comércio intra-BRICS, o mais tardar em 2030.

Mais uma vez, não se trata de uma moeda de reserva global, mas sim de um mecanismo que oferece uma "opção paralela e compatível" ao SWIFT dentro do ecossistema dos BRICS.

Por enquanto, o BRICS Pay também é um sistema muito simples: por exemplo, turistas e viajantes a negócios podem usá-lo sem precisar abrir uma conta bancária local ou trocar moeda. Basta vincular seu cartão Visa ou Mastercard ao aplicativo BRICS Pay e usá-lo para pagar via código QR.

E esse é exatamente o problema crucial: como contornar a Visa e a Mastercard, sob a vigilância do sistema financeiro dos EUA, e incorporar cartões de membros do BRICS, como UnionPay (China) e Mir (Rússia).

De modo geral, para transações maiores e mais complexas, o problema de contornar o sistema SWIFT persiste. Todos esses testes em "laboratório do BRICS" precisam resolver dois problemas principais: a interoperabilidade das mensagens – por meio de formatos de dados seguros e padronizados; e o processamento da liquidação propriamente dita, ou seja, como os fundos são movimentados pelas contas do Banco Central, evitando a inevitável ameaça de sanções.

Internalização do Yuan ou uma Nova Moeda de Reserva?

O inestimável Professor Michael Hudson está na vanguarda global do estudo de soluções para minimizar a hegemonia do dólar americano. Ele é categórico ao afirmar que "o caminho de menor resistência é seguir o sistema chinês já existente". Isso significa o CIPS – o Sistema Internacional de Pagamentos da China, ou Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços, baseado no yuan e já extremamente popular, utilizado por participantes em 124 países da maioria global.

O professor Hudson insiste: “É muito difícil criar uma alternativa. O princípio da Unidade (ênfase dele), que, segundo consta, é de 40% em ouro e o restante nas moedas dos membros, é bom. Mas isso seria melhor feito por meio de um novo banco central ao estilo keynesiano para denominar dívidas e reivindicações de pagamento a fim de liquidar desequilíbrios entre os países membros – nos moldes do Bancor.”

O Bancor foi proposto por Keynes em Bretton Woods, em 1944, para evitar discrepâncias graves nos balanços externos, protecionismo, tarifas e a exploração de nações transformadas em paraísos fiscais. Não é de admirar que os EUA, hiper-hegemônicos, o tenham vetado no final da Segunda Guerra Mundial.

Em um novo artigo sobre a instrumentalização do comércio de petróleo como alicerce da ordem mundial estadunidense, publicado inicialmente em democracycollaborative.org, o Prof. Hudson esclarece como “a liberdade de exportação de petróleo da Rússia e da Venezuela enfraqueceu a capacidade das autoridades estadunidenses de usar o petróleo como arma para pressionar outras economias, ameaçando-as com a mesma retirada de energia que devastou a indústria alemã e os preços. Esse fornecimento de petróleo não controlado pelos EUA foi, portanto, considerado uma violação da ordem internacional baseada em regras estadunidenses.”

E isso nos leva a uma das principais razões para o impulso dos BRICS em direção a sistemas de pagamento alternativos: “A política externa dos EUA de criar pontos de estrangulamento para manter outros países dependentes do petróleo sob controle dos EUA, e não do petróleo fornecido pela Rússia, Irã ou Venezuela, é um dos principais meios pelos quais os Estados Unidos tornam outros países inseguros.”

O professor Hudson resume sucintamente os cinco imperativos para o Império do Caos: “o controle do comércio mundial de petróleo deve permanecer um privilégio dos EUA”; “o comércio de petróleo deve ser precificado e pago em dólares americanos”; o petrodólar deve reinar, já que “os lucros das exportações internacionais de petróleo devem ser emprestados ou investidos nos Estados Unidos, preferencialmente na forma de títulos do Tesouro americano, títulos corporativos e depósitos bancários”; “alternativas de energia verde ao petróleo devem ser desencorajadas”; e “nenhuma lei se aplica ou limita as regras ou políticas dos EUA”.

Paulo Nogueira Batista Jr., um dos cofundadores do NDB e seu vice-presidente entre 2015 e 2017, avança em paralelo com o Prof. Hudson, delineando um caminho viável para uma nova moeda internacional em um artigo que está finalizando.

Considerando que o sistema do dólar americano é “ineficiente, não confiável e até perigoso”, e se tornou “um instrumento de chantagem e sanções”, Batista Jr. vai direto ao ponto, na mesma linha do Prof. Hudson, argumentando que “o único cenário que pode apresentar alguma viabilidade seria a internacionalização em larga escala da moeda chinesa (...) Mas há um longo caminho a percorrer antes que ela possa substituir o dólar de forma significativa. E os chineses estão relutantes em tentar.”

Batista Jr. propõe então uma solução semelhante à do Prof. Hudson: “Um grupo de países do Sul Global, algo em torno de 15 a 20 países, que incluiria a maioria dos BRICS e outras nações emergentes de renda média”, poderia estar na vanguarda da criação de uma nova moeda.

No entanto, “portanto, seria necessário criar uma nova instituição financeira internacional – um banco emissor, cuja função única e exclusiva seria emitir e colocar em circulação a nova moeda”.

Isso se parece muito com o Bancor: “Este banco emissor não substituiria os bancos centrais nacionais e sua moeda circularia em paralelo com as demais moedas nacionais e regionais existentes no mundo. Ela se restringiria a transações internacionais, sem qualquer função no mercado interno.”

Batista Jr. esclarece que “a moeda seria baseada em uma cesta ponderada das moedas dos países participantes e, portanto, flutuaria de acordo com as mudanças nessas moedas.”

Como todas as moedas da cesta seriam flutuantes ou flexíveis, a nova moeda também seria flutuante. Os pesos na cesta seriam dados pela participação do PIB em paridade do poder de compra (PPC) de cada país no PIB total.

Inevavelmente, “o elevado peso da moeda chinesa, emitida por um país com uma economia sólida, favoreceria a confiança no lastro e na nova moeda de reserva”.

Batista Jr. está plenamente ciente do “risco de que a iniciativa provoque reações negativas do Ocidente, que recorreria a ameaças e sanções contra os países envolvidos”.

No entanto, o momento de agir é urgente: "Será que conseguiremos unir esforços econômicos, políticos e intelectuais para sair dessa armadilha?"

Os custos de manutenção da hegemonia estão se tornando proibitivos. O BRICS, reunindo forças para a cúpula anual ainda este ano na Índia, deve capitalizar o fato de que estamos nos aproximando rapidamente do momento de mudança estrutural em que o Império do Caos perderá a capacidade de impor sua vontade unilateralmente – exceto por meio de uma guerra total.