Índia lança logotipo e site oficial da presidência do BRICS em 2026

247 - A Índia apresentou oficialmente o logotipo e o site da sua presidência do BRICS em 2026, dando início simbólico aos trabalhos que irão conduzir o bloco ao longo do próximo ano. A iniciativa reforça as prioridades anunciadas pelo governo indiano, que pretende centrar sua gestão nos eixos da resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade.

As informações foram divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores da Índia, que destacou o significado político e cultural do novo logotipo adotado para a presidência. O símbolo traz ao centro a imagem de um gesto de “Namastê”, tradicional saudação indiana associada ao respeito, à escuta e ao reconhecimento mútuo entre os povos.

Segundo o ministério, a escolha do elemento gráfico não é apenas estética, mas carrega uma mensagem diplomática clara. O “Namastê” representa valores como inclusão, diálogo e unidade, princípios que a Índia pretende enfatizar na condução dos debates e iniciativas do BRICS ao longo de 2026.

A identidade visual foi concebida para refletir o espírito do grupo, formado por economias emergentes que buscam ampliar a cooperação política, econômica e social em um cenário internacional marcado por instabilidade e transformações aceleradas. A referência gráfica, de acordo com o governo indiano, enfatiza valores centrais do BRICS, como parceria, escuta ativa e respeito recíproco entre os países-membros.

Com a divulgação do site oficial, a presidência indiana também aposta na transparência e no acesso à informação. A plataforma reunirá conteúdos institucionais, documentos, comunicados oficiais e atualizações sobre reuniões, fóruns e iniciativas promovidas no âmbito do BRICS durante o mandato da Índia.

Ao colocar simbolicamente o gesto de “Namastê” no centro de sua presidência, a Índia sinaliza a intenção de conduzir o BRICS com base no diálogo e na cooperação, em um momento em que o grupo busca consolidar sua relevância no cenário global e ampliar sua atuação em temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável e a governança internacional.