Governo Lula avalia efeitos da tarifa de 25% imposta por Trump a países que negociarem com o Irã

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou uma análise sobre os impactos práticos da decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% a países que mantenham relações comerciais com o Irã. A medida foi divulgada em meio ao aumento da pressão internacional sobre Teerã, diante da repressão a protestos antigovernamentais no país.

Segundo o jornal O Globo, integrantes do Itamaraty avaliam que, até o momento, não há elementos suficientes para mensurar com precisão os efeitos da iniciativa norte-americana sobre o Brasil, já que o anúncio foi feito sem detalhamento técnico.

Anúncio dos EUA gera incerteza diplomática

A declaração de Trump ocorreu por meio de sua rede social, a Truth Social. Nela, o presidente dos Estados Unidos afirmou que: “com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará tarifas de 25% sobre qualquer transação que realize com os Estados Unidos. Esta ordem é definitiva e conclusiva”.

Apesar do tom enfático, Trump não apresentou critérios objetivos nem informou a data de início da vigência da sobretaxa, o que levou o governo brasileiro a adotar cautela na avaliação dos possíveis desdobramentos.

Comércio Brasil-Irã sob análise

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a corrente de comércio entre Brasil e Irã soma cerca de US$ 3 bilhões, com superávit de US$ 2,8 bilhões a favor do Brasil. As importações iranianas pelo mercado brasileiro alcançam US$ 84,6 milhões.

As exportações brasileiras para o país concentram-se principalmente em milho, que responde por 67,9% do total, e soja, com 19,3%. Já as importações incluem, sobretudo, adubos, responsáveis por 79%, além de frutas e nozes, que representam 11%.

Relação estratégica no Oriente Médio

O Irã ocupa a 31ª posição entre os principais destinos das exportações brasileiras e a 82ª colocação no ranking de países exportadores para o Brasil. Em 2024, as vendas ao mercado iraniano consolidaram o país como o quinto maior destino das exportações brasileiras no Oriente Médio.

Desde 2024, o Irã integra o Brics, bloco inicialmente formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e que posteriormente passou a contar também com Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Indonésia.