Brasil possui comércio de quase US$ 3 bilhões com o Irã

247 - O Irã é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio e mantém posição de destaque na balança externa brasileira. Ao longo de 2025, as exportações do Brasil para o país persa ultrapassaram US$ 2,9 bilhões, consolidando Teerã como o quinto maior destino dos produtos nacionais na região.

O resultado coloca o Irã atrás apenas de Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia e Arábia Saudita no ranking regional. Ainda assim, o volume exportado ao mercado iraniano superou, no mesmo período, as vendas brasileiras para economias como Suíça, África do Sul e Rússia, o que evidencia o peso específico do parceiro do Oriente Médio.

Esse fluxo comercial ocorre em um contexto de incerteza geopolítica. Na segunda-feira (12), o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país pretende aplicar tarifas de 25% sobre nações que mantenham relações comerciais com o Irã. A sinalização reacende o debate sobre possíveis impactos indiretos nas relações comerciais de parceiros estratégicos do país persa.

O agronegócio sustenta a maior parte do intercâmbio entre Brasil e Irã. Quatro dos cinco principais produtos exportados pertencem ao setor agrícola, com destaque para o milho, que lidera a pauta. Em 2025, as compras iranianas do cereal brasileiro superaram US$ 1,9 bilhão. Soja, açúcares, farelos de soja destinados à alimentação animal e petróleo completam a lista dos principais itens.

A relação bilateral também tem avançado no plano institucional. Em abril de 2024, o ministro da Agricultura do Irã esteve no Brasil e reuniu-se com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. No encontro, os dois governos acertaram a criação de um comitê agrícola e consultivo bilateral, voltado à agilização de temas de interesse comum e à ampliação da cooperação técnica.

Durante a visita, o ministro iraniano manifestou interesse na instalação de uma empresa de navegação do Irã em território brasileiro. A iniciativa tem como objetivo facilitar a logística entre os dois países e dar maior previsibilidade ao comércio bilateral.