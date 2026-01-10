TV 247 logo
      África do Sul dá início ao exercício militar naval do BRICS+

      África do Sul, Rússia, Irã, China e Emirados Árabes Unidos participam

      Exercício naval de países do BRICS na África do Sul (Foto: Sputnik - 10/01/2026)

      247 - O comandante da Frota Sul-Africana, Thamsanqa Matsane, recebeu os capitães dos navios dos países participantes do exercício multinacional de cooperação marítima “Will for Peace 2026”, informou a Sputnik neste sábado (10).

      De acordo com a imprensa local, navios de cinco países do BRICS — África do Sul, Rússia, Irã, China e Emirados Árabes Unidos — participam do exercício.

      Representantes da Indonésia e da Etiópia participam como observadores. A China está no comando operacional das manobras, que ocorrem entre 9 e 16 de janeiro.

