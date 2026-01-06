Jornalistas do Sul Global analisam desafios e perspectivas para Gâmbia, Indonésia e Brasil

247 - Jornalistas do Sul Global destacaram perspectivas, prioridades nacionais e desafios comuns para seus países, além da importância da integração entre nações em desenvolvimento, durante o programa Global South Voices, da CGTN. A iniciativa reuniu profissionais da mídia da África, da Ásia e da América Latina para discutir caminhos de desenvolvimento, cooperação internacional e fortalecimento do papel do Sul Global no cenário mundial.

Representando a Gâmbia, Jainaba Sanko, da QTV, da Gâmbia, ressaltou avanços estruturais no setor educacional como base para o desenvolvimento do país. Segundo ela, “mudanças na política de educação conduzidas pelo Ministério de Educação Superior, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, garantiram melhorias na infraestrutura de escolas e criação de universidades". "É um investimento de longo prazo”, ponderou.

Ao abordar os desafios globais, Sanko também enfatizou a necessidade de maior responsabilidade dos países desenvolvidos no financiamento climático: “É preciso reforçar a cooperação em mudança climática. Os países ricos devem pagar”.

Da Indonésia, Gerard Ratnam, da Bernama TV, apontou a cooperação regional como eixo central para enfrentar desafios econômicos e sociais. Para ele, “é preciso aumentar o fortalecimento da cooperação na ASEAN e sonhar além, aprofundando o intercâmbio comercial em plataformas como o BRICS”. Ratnam destacou ainda a distância entre formulação e implementação de políticas públicas, afirmando que “precisamos de mais esforços para que as políticas cheguem ao povo”.

A visão latino-americana foi apresentada por Leonardo Sobreira, do Brasil 247, que destacou a importância de soluções regionais antes da ampliação de parcerias globais. Segundo ele, “da perspectiva latino-americana, é um problema regional primeiro". Temos que identificar cadeias de valor regionais e depois ir a parcerias internacionais”. Sobreira também defendeu um aprofundamento da cooperação entre países do Sul Global, ao afirmar que “a cooperação deve ser mais profunda, indo além, pensando na desdodalarização e também na área de defesa”. Assista: