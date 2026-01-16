Irã demonstra força naval em exercícios do BRICS+ na África do Sul

247 - O Irã voltou a evidenciar sua capacidade militar no cenário internacional ao participar de exercícios navais conjuntos do BRICS +, realizados na costa da África do Sul. As manobras, batizadas de “Vontade de Paz 2026”, reforçam o protagonismo marítimo do país persa e sua disposição em responder a ameaças externas em um contexto de crescente tensão geopolítica.

De acordo com reportagem divulgada pela emissora HispanTV, o exercício integra uma cooperação estratégica mais ampla entre os países do BRICS e seus parceiros. Além do Irã, participam das operações Rússia, China, África do Sul, Etiópia, Indonésia, Brasil, Egito e Emirados Árabes Unidos, em uma articulação voltada ao fortalecimento da segurança marítima e à proteção das rotas comerciais internacionais.A presença iraniana chamou atenção pelo envio de meios navais considerados estratégicos. A Marinha da República Islâmica mobilizou, entre outras embarcações, o destróier Shahid Naqdi, o porta-hidroaviões Makran e a fragata Shahid Mahdavi. Ao todo, mais de 20 unidades navais e aéreas dos países participantes estiveram envolvidas nas operações.

As manobras incluíram exercícios com munição real, com ênfase no uso de armamento semipesado, destinados a testar a prontidão operacional das forças envolvidas. Autoridades sul-africanas classificaram o exercício como parte essencial da iniciativa BRICS Plus para garantir estabilidade marítima e o livre fluxo do comércio global.

No âmbito militar iraniano, o comandante da Marinha, contra-almirante Shahram Irani, avaliou que o poderio naval exibido durante os exercícios constitui uma resposta direta às ameaças externas enfrentadas pelo país. As manobras ocorrem em meio a um cenário de pressão internacional, marcado por ações consideradas intervencionistas por parte dos Estados Unidos e de Israel.