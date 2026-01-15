Embaixador da Rússia na ONU diz que forças hostis e externas tentam derrubar o governo iraniano

247 - Forças externas estariam se aproveitando do atual cenário de instabilidade no Irã para tentar derrubar o governo do país, segundo declarou o embaixador da Rússia junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Vassily Nebenzia. As afirmações foram feitas durante uma reunião do Conselho de Segurança dedicada à situação iraniana, de acordo com informações divulgadas pela agência russa RIA Novosti.

De acordo com a RIA Novosti, Nebenzia afirmou que Moscou acompanha com preocupação o que classifica como tentativas de exploração da crise interna iraniana por atores externos. A reunião do Conselho de Segurança ocorreu nesta quinta-feira, após pedido formal apresentado pelos Estados Unidos, segundo uma fonte diplomática ouvida pela agência.

Durante seu pronunciamento no Conselho de Segurança, o embaixador russo foi direto ao atribuir motivações políticas às ações externas. “Vemos que forças externas hostis estão tentando explorar a situação atual para derrubar um governo que consideram indesejável e destruir a República Islâmica do Irã como um Estado soberano e independente”, declarou Nebenzia.

O diplomata acrescentou que a Rússia reconhece que o Irã tem reiterado seu compromisso com obrigações internacionais, ao mesmo tempo em que busca garantir a proteção da população civil e a manutenção da ordem pública. Segundo Nebenzia, esses elementos precisam ser levados em conta nas discussões multilaterais sobre a situação no país.

Ainda conforme o representante russo, a posição de Moscou é de que qualquer abordagem internacional sobre o Irã deve respeitar a soberania nacional e evitar ações que possam aprofundar a instabilidade. A Rússia defende que o debate no âmbito da ONU leve em consideração tanto o contexto interno quanto os efeitos de pressões externas sobre o país.

A reunião do Conselho de Segurança foi realizada mais cedo nesta quinta-feira e teve como foco os recentes acontecimentos no Irã. Segundo a RIA Novosti, o encontro foi solicitado pelos Estados Unidos, em meio ao aumento das tensões internacionais e à intensificação das manifestações no território iraniano.

As declarações de Nebenzia reforçam a posição russa de crítica a intervenções externas e de defesa da integridade territorial e política do Irã, tema que segue no centro das discussões diplomáticas no sistema das Nações Unidas.