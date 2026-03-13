Crise econômica e guerra simbólica no Brasil de Érika Hilton e um Ratinho

A recente controvérsia envolvendo a deputada federal Erika Hilton e o apresentador Ratinho extrapola o campo de um atrito televisivo. O episódio ganhou repercussão nacional após comentários do apresentador sobre a eleição da parlamentar para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Diante da repercussão, o Sistema Brasileiro de Televisão divulgou nota pública afirmando que a opinião do apresentador não representa a posição institucional da emissora. Mais do que uma disputa pontual, o episódio permite observar tensões sociais mais amplas que atravessam o Brasil contemporâneo.

A controvérsia e o debate sobre representação

A discussão ganhou força quando a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher provocou reações críticas em setores conservadores. Parte dessas críticas sustenta que o cargo deveria ser ocupado exclusivamente por mulheres cisgênero, sob o argumento de que a experiência biológica feminina seria central para a representação de determinadas pautas, especialmente aquelas relacionadas à saúde reprodutiva.

Esse tipo de reação, entretanto, revela menos sobre o funcionamento institucional da Câmara dos Deputados e mais sobre os conflitos simbólicos que atravessam o debate público brasileiro. Desde Simone de Beauvoir, a mulher tem sido um "segundo sexo". Disputar esse espaço é muito menos sobre Érika Hilton e muito mais sobre quem permitimos estar nesses espaços historicamente ocupados por mulheres que replicam lógicas masculinistas. Lembremos que, em 2020, integrantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, foram acusados de atuar politicamente para tentar impedir o aborto legal de uma menina de 10 anos grávida após sucessivos estupros, procedimento autorizado pela Justiça. Naquele episódio, dados sigilosos da criança acabaram expostos nas redes sociais, gerando forte repercussão e questionamentos sobre a origem do vazamento.

O pano de fundo econômico

Quando esse episódio é observado em paralelo com dados recentes da economia, o quadro ganha maior complexidade. Segundo levantamentos das instituições de análise de crédito, o Brasil registra mais de 80 milhões de consumidores com algum tipo de restrição financeira. O número indica pressão significativa sobre a renda das famílias.

Entre os fatores frequentemente apontados por economistas estão o custo elevado do crédito, a inflação acumulada em determinados períodos e a dificuldade de recomposição da renda real. A taxa básica de juros definida pelo Banco Central do Brasil influencia diretamente esse cenário, uma vez que juros elevados encarecem empréstimos, financiamentos e o crédito rotativo. O resultado costuma ser um ciclo conhecido na literatura econômica: crédito caro, redução do consumo e aumento do endividamento das famílias.

As reações sociais ao debate público

O dado econômico, porém, não explica sozinho o clima social, pois alguns aspectos reveladores aparecem nas reações públicas relacionadas ao tema. Podemos pensar juntos em cinco elementos que dialogarão ao longo deste ano eleitoral. Vejamos:

Politização imediata de temas cotidianos, em que notícias econômicas ou episódios institucionais são rapidamente convertidos em narrativas partidárias. O debate sobre representação política ou funcionamento do Congresso acaba absorvido pela polarização ideológica, e o que era uma questão ética transforma-se em pauta partidária.

O segundo fenômeno é um sentimento difuso de pressão fiscal. Em discussões nas redes sociais, diferentes temas passam a se misturar. Questões ligadas à identidade de gênero ou à representação política acabam atravessadas por queixas sobre impostos, custo de vida e percepção de excesso de intervenção estatal. Quando falamos de gênero ou raça, por exemplo, rapidamente alguém interpela sobre a economia, como se a massa produtiva brasileira não tivesse cor ou território marcado.

Um terceiro elemento é a moralização da crise econômica. Em períodos de dificuldade material, parte da sociedade tende a explicar o endividamento por meio de interpretações morais individualizadas, associando a situação a comportamentos ou escolhas pessoais. Entretanto, estudos indicam que grande parte das dívidas das famílias está ligada a despesas básicas como moradia, alimentação e serviços essenciais.

O quarto ponto diz respeito à percepção de precarização do trabalho. As transformações no mercado laboral brasileiro nas últimas décadas ampliaram a informalidade e reduziram a estabilidade ocupacional em diversos setores. Trabalhadores mais velhos frequentemente encontram maior dificuldade de reinserção no mercado formal, e profissões de outrora mudaram de sentido. Um exemplo é o trabalho de vigilância ou segurança, que passou a ser realizado por sistemas eletrônicos, ou determinadas funções operacionais que passaram a ser executadas por inteligência artificial.

Notamos também um ceticismo institucional crescente. Assim, parte da população demonstra desconfiança em relação a dados estatísticos e indicadores produzidos por instituições públicas como o IBGE. Essa desconfiança se estende também à imprensa e às próprias instituições políticas. Pesquisa Quaest (13.03.2026) informa que 49% dos entrevistados afirmaram não confiar no STF, apesar de 51% declararem que o Supremo foi importante para manter a democracia.

Ansiedade social

Nesse contexto, a controvérsia entre Erika Hilton e Ratinho funciona como um microcosmo das tensões sociais brasileiras. Episódios de grande visibilidade midiática tendem a condensar frustrações econômicas, disputas culturais e divergências políticas. No Brasil, há uma tendência recorrente de deslocar questões estruturais para personagens individuais. Em vez de discutir os mecanismos que produzem desigualdade, precarização ou endividamento, o debate público frequentemente se organiza em torno de confrontos simbólicos entre figuras públicas — políticos e opiniões (quase sempre) sem crivo jornalístico mais simples, com atenção ao que se defende como suposta opinião.

A televisão amplia a visibilidade desses episódios, enquanto as redes sociais aceleram a circulação de emoções e posicionamentos. O resultado é um debate público muitas vezes marcado pela intensidade afetiva e pela simplificação de problemas complexos que exigem atenção.

O retrato do momento social, o retrato social do momento

Quando milhões de brasileiros enfrentam dificuldades financeiras e, simultaneamente, disputas simbólicas dominam a esfera pública, ambos os fenômenos podem ser compreendidos como expressões de um mesmo clima social. O país atravessa um período em que insegurança econômica, polarização política e desconfiança institucional se combinam na formação do humor coletivo. Sim, o econômico equaliza o humor social e, nesse cenário, a pergunta central deixa de ser apenas quem tem razão em uma controvérsia específica.

A questão mais ampla diz respeito ao tipo de sociedade que emerge quando debates públicos passam a ser estruturados por tensões econômicas profundas e disputas simbólicas intensas. A menina violentada, a saúde menstrual, o acolhimento da mulher ou as políticas de segurança política passam a ser nada diante do apresentador que inflama seu público contra uma deputada.

A economia revela as condições materiais de vida de uma sociedade. As controvérsias públicas, por sua vez, revelam o estado emocional e político de um país neste momento histórico. E isso tem afastado cada vez mais o eleitor comum das discussões que de fato atravessam sua vida.