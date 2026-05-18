Dark Horse é a ponta do iceberg: filme sobre Bolsonaro entra no radar de investigações sobre emendas, lavagem e até feminicídio

O filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro vendida como uma produção internacional financiada por capital privado estrangeiro, passou a ocupar o centro de uma teia de investigações que envolve suspeitas de desvio de emendas parlamentares, contratos públicos milionários, fintech, sorteios regionais, lavagem de dinheiro e até um caso de feminicídio.

No epicentro desse enredo aparece Karina Ferreira da Gama Bernassi, executiva da produtora Go Up Entertainment e presidente do Instituto Conhecer Brasil (ICB), ONG que firmou um contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo para instalação de redes de Wi-Fi gratuito.

Segundo o dossiê elaborado por fontes policiais, Karina teria construído um ecossistema empresarial baseado em ONGs, produtoras audiovisuais, uma fintech e empresas de “filantropia premiável”, criando uma estrutura capaz de captar dinheiro público, pulverizar recursos e remeter valores ao exterior por meio de contratos culturais.

O caso ultrapassou a esfera municipal e chegou ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o dossiê, no que diz respeito ao Congresso Nacional, o gabinete do ministro Flávio Dino abriu diligências para apurar a destinação de emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura, ambas ligadas a Karina Gama.

Os nomes citados na investigação incluem os deputados federais Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Pollon. O objetivo seria verificar se verbas enviadas às ONGs acabaram beneficiando direta ou indiretamente a estrutura da Go Up Entertainment e a produção de Dark Horse.

O dossiê afirma ainda que Mário Frias destinou cerca de R$ 2 milhões em emendas ao Instituto Conhecer Brasil e também aparece como produtor executivo do filme. Já Eduardo Bolsonaro é apontado como produtor executivo com influência direta sobre decisões financeiras da produção.

A suspeita central é de que parte das emendas teria sido triangulada através das ONGs para financiar despesas estruturais e operacionais do longa-metragem. A produção sustenta, oficialmente, que o projeto não utilizou recursos da Lei Rouanet nem dinheiro público direto, o que, à luz das revelações recentes, soa com piada.

Paralelamente, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, da Polícia Civil de São Paulo, apura o contrato de R$ 108 milhões firmado entre a Prefeitura paulistana e o Instituto Conhecer Brasil para expansão do programa Wi-Fi Livre SP. A investigação aponta suspeitas de direcionamento do edital, superfaturamento e pagamento por serviços inexistentes.

Segundo auditorias citadas no dossiê, menos de 3.200 pontos de internet teriam sido efetivamente entregues, apesar do contrato prever cerca de 20 mil instalações. Há ainda relatos de pagamentos integrais por manutenção de redes que sequer funcionavam.

O ponto mais delicado envolve a empresa Favela Conectada, ligada ao empresário Alex Leandro Bispo dos Santos. A companhia recebeu R$ 12 milhões do Instituto Conhecer Brasil para operacionalizar parte do projeto.

O nome de Alex Bispo ganhou notoriedade nacional após sua prisão sob suspeita de espancar a companheira, a influenciadora Maria Katiane Gomes da Silva, e jogá-la do 10º andar de um prédio em São Paulo.

A empresa dele havia recebido os R$ 12 milhões ligados ao programa de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo, como previa o contrato com uma das ONGs de Karina, que a influenciadora Maria Katiane (a vítima do feminicídio) assinou como testemunha.

A empresa Favela Conectada teria sido subcontratada para instalar 2 mil pontos de internet, embora o serviço efetivamente entregue tenha sido muito inferior ao previsto.

A pergunta que não pode ser calada: Alex devolveu dinheiro para Karina? Se devolveu, esse dinheiro entrou no esquema de lavagem de dinheiro que a Polícia Civil de São Paulo teria detectado?

A pergunta é necessária porque a morte de Katiane acabou atraindo atenção da Polícia Civil para os extratos bancários e contratos ligados ao núcleo operacional de Karina Gama, abrindo uma nova frente investigativa sobre lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas.

Outro eixo da investigação envolve a Cactvs Instituição de Pagamento S.A., descrita no documento como uma espécie de “cofre regulado” do grupo. A fintech seria responsável por processar pagamentos relacionados tanto ao Wi-Fi Livre quanto a operações de títulos de capitalização e sorteios regionais.

O dossiê -- a que a influenciadora Aline Dutra, conhecida como Esquerdogata, teve acesso -- cita operações como “Tapajós de Prêmios”, sistema de filantropia premiável que movimentaria milhões em microtransações pulverizadas no Norte e Nordeste.

Apurações realizadas por mim confirmam a veracidade das informações contidas no dossiê. Esse modelo permitiria criar grande volume de entradas financeiras difíceis de rastrear individualmente.

As investigações sustentam a hipótese de que a combinação entre ONGs, fintech e sorteios regionais teria criado um circuito fechado de circulação financeira: o dinheiro público entra nas ONGs, mistura-se ao caixa dos sorteios, é processado internamente pela fintech e reaparece como investimento cultural na produtora cinematográfica.

O dossiê aponta ainda o empresário Michael Brian Davis como operador internacional do esquema. Naturalizado norte-americano, ele aparece como sócio da Go Up Entertainment LLC nos Estados Unidos e responsável pela estrutura financeira internacional da produtora.

Segundo a análise, contratos de coprodução audiovisual permitiriam remessas ao exterior sob justificativa de investimentos culturais, dificultando o rastreamento das autoridades brasileiras. O documento também menciona supostas conexões financeiras com Daniel Vorcaro, apontado como possível financiador da operação.

O que emerge do conjunto de informações é que Dark Horse pode ser apenas a face mais visível de uma estrutura muito maior, que conecta política, dinheiro público, produção cultural, operações financeiras e influência internacional.

Embora boa parte das acusações ainda esteja sob investigação e não existam condenações, o caso já reúne elementos suficientes para provocar reações no STF, no Ministério Público, na Polícia Civil e em órgãos de controle financeiro.

E quanto mais as investigações avançam, mais o filme sobre Bolsonaro deixa de parecer cinema, e assume contornos de thriller político-policial em plena vida real, um escândalo que revela o submundo corrupto e violento da extrema direita.