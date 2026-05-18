Datafolha "falha" para manipular ações de Flávio sobre corrupção com o Banco Master

Senhoras e senhores, o instituto de pesquisas Datafolha, também conhecido por grande parte das pessoas como “Datafalha”, é um negócio de louco. Totalmente antiético e determinado mais uma vez a apoiar nas eleições um candidato de direita, a demonstrar ter lado partidário e cor ideológica, tal instituto jamais aprende e novamente em sua história resolve manipular os resultados de pesquisas eleitorais, a achar que todo mundo é idiota ou imbecil. Ledo engano.

Por sua vez, até aí nenhuma novidade quanto ao péssimo comportamento do Datafolha e dos responsáveis pela “pesquisa” a incluir seus patrões, que colocam Lula empatado com Flávio Bolsonaro, sem, no entanto, avaliar e quantificar a opinião das pessoas ouvidas após a divulgação de telefonemas e zaps que envolvem Flávio, Eduardo e, certamente, Jair Bolsonaro no que é relativo ao megaescândalo de corrupção do Banco Master do delinquente de alta periculosidade e ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Contudo, para proteger o candidato de sua preferência Flávio Bolsonaro, que se tornou, na verdade, um cadáver político, além do seu irmão, deputado cassado e foragido da Justiça, que mora no Texas (EUA), o Datafolha lança uma pesquisa velha e ultrapassada, que denota sua inexorável má-fé intelectual e de propósitos nada republicanos e francamente deletérios, uma constante dessa empresa que tenta influenciar os eleitores deste País rico de povo pobre desde sempre.

Evidencia-se, então, uma realidade que leva grande e importante parte da população brasileira a desacreditar tal empresa de negócios privados, que teima, igual a uma mula que resolve empacar, em não ser honesta, imparcial e diligente em sua finalidade que é divulgar fidedignamente o que o brasileiro pensa e pretende naquele momento diante das perguntas dos entrevistadores do Datafalha referentes aos candidatos que participarão das eleições presidenciais de outubro deste ano.

Porém, o instituto de pesquisa paulistano jamais falha quanto à sua manipulação e distorção da realidade fática, porque se trata de pesquisas direcionadas e por isto propositalmente realizadas para favorecer o candidato da extrema direita, o político que seria ideal para os interesses da famiglia Frias, que, como a famiglia Marinho, é porta-voz dos ricos, dos muito ricos e maior interessada que um sujeito como Flávio Bolsonaro vença as eleições presidenciais e imponha ao Brasil políticas econômicas neoliberais, o que muito agrada a alta burguesia brasileira herdeira da escravidão.

A verdade é que os magnatas bilionários de todas as mídias cruzadas e oligopolizadas querem sempre fazer do Estado nacional um ‘puxadinho’ para que os multimilionários sejam beneficiados, tanto no que é concernente ao acesso às decisões de cúpula de um governo de extrema direita, quanto no que diz respeito à entrega do patrimônio público e à efetivação de políticas fiscais e monetárias que são instrumentos de arrocho salarial e juros estratosféricos de onde o grande empresariado tira seus lucros exorbitantes para manter eternamente suas vidas nababescas em detrimento da população brasileira.

A verdade é que repercutir para o público uma pesquisa que não coaduna com a realidade momentânea em relação à escolha e à opinião dos entrevistados pelo Datafolha foi de uma insensatez e desfaçatez a toda prova. Por isso, o instituto anunciou que irá na quarta-feira, dia 20, realizar uma nova pesquisa, de maneira a verificar o quão influenciou o escândalo Bolsomaster no que concerne à corrida presidencial, que envolve diretamente e de forma acachapante os irmão Bolsonaro, Flávio e Eduardo, que reconheceram ter recebido dinheiro do ex-banqueiro Vorcaro, um homem acusado de inúmeros crimes e que se encontra preso.

Como você divulga uma pesquisa ultrapassada e atropelada pelos fatos, cara-pálida? Que estupidez é essa? Evidentemente que se trata de uma atitude proposital, porque não existem idiotas nesse mundo de pesquisas políticas, principalmente sobre questões eleitorais. A verdade é que a famiglia Bolsonaro é carne e unha no que tange ao extinto Banco Master e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Cia. E digo mais: os Bolsonaro se associaram a um banco liderado por um criminoso para chamá-lo de “meu”.

O Banco Master era o caixa 2 do PL, de inúmeros políticos do PL e do Centrão, que inclusive elaboraram emendas ao orçamento para enviar dinheiro a Eduardo Bolsonaro e supostamente para investir no filme sobre o Jair. Aliás, Flávio e Eduardo jamais repassaram o dinheiro às agências e produtoras que seriam responsáveis pelas filmagens do Dark Horse, que conta a história lamentável e deplorável do político e presidiário fascista e golpista Jair Bolsonaro, que ora está preso a cumprir 27,3 anos de cadeia por ter cometido inúmeros crimes.

Pelo contrário, os dois compraram mansões nesse período de tempo e os produtores do filme negaram veementemente terem recebido qualquer quantia para realizar as filmagens e pagar variados compromissos relativos ao filme e ao pessoal envolvido com “tamanha e incomparável” obra de arte. Seria cômico se não fosse trágico e ridículo.

Por seu turno, a divulgação de áudios entre Flávio e Vorcaro, bem como as emendas elaboradas por políticos bolsonaristas para ajudar a financiar o filme vão ser a pá de cal em uma candidatura natimorta, porque se faz necessário investigar severamente tal roubalheira.

Trata-se de dinheiro em bilhões, cuja origem advém dos velhinhos aposentados e pensionistas, além da previdência de servidores. Dinheiro público aplicado diretamente na veia a enriquecer ladrões. Flávio e Eduardo deveriam há muito tempo estar na cadeia, o único lugar para aqueles que há décadas infernizam o Brasil e cometem crimes em série contra a Nação. Tome vergonha, Datafalha! É isso aí.