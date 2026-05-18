Após divulgar pesquisa velha, Datafolha decide fazer novo levantamento nesta semana

247 - O instituto Datafolha realizará, entre quarta-feira (20) e sexta-feira (22), uma nova pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026, incluindo pela primeira vez a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) em um dos cenários testados para a disputa ao Palácio do Planalto.

O levantamento ouvirá 2.004 eleitores e terá perguntas sobre voto espontâneo, cenários estimulados de primeiro e segundo turno, além da avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão ocorre após o instituto causar polêmica na semana passada ao divulgar uma pesquisa sem medir os impactos da divulgação de áudios entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Em um dos cenários de primeiro turno, serão apresentados aos entrevistados os nomes de Flávio Bolsonaro (PL), Lula (PT), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Aldo Rebelo (DC), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

Já em outro cenário, Michelle Bolsonaro aparecerá como representante do PL no lugar do senador Flávio Bolsonaro. O Datafolha também deve testar, no segundo turno, quatro combinações: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Romeu Zema e Lula contra Michelle Bolsonaro.

A pesquisa também abordará o impacto político das conversas entre Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso pela Polícia Federal sob suspeita de fraude financeira. O questionário perguntará aos entrevistados se eles tiveram conhecimento das mensagens e como avaliam a conduta do senador ao solicitar recursos para financiar um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, o levantamento medirá se o episódio afetou a confiança do eleitor em Flávio Bolsonaro e se ele deveria manter sua pré-candidatura à Presidência ou apoiar outro nome da direita. Caso os entrevistados defendam a substituição, o instituto perguntará quem deveria receber o apoio do senador: Eduardo Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Romeu Zema ou Ronaldo Caiado.

Na rodada anterior da pesquisa Datafolha, divulgada no sábado (16), Lula aparecia com 38% das intenções de voto em um cenário contra Flávio Bolsonaro, que registrava 35%. Ronaldo Caiado e Romeu Zema tinham 3% cada, enquanto Renan Santos aparecia com 2%.

O novo levantamento também incluirá questões sobre conhecimento e rejeição dos possíveis candidatos, aprovação do governo Lula, avaliação do desempenho do presidente e eventual arrependimento de voto no segundo turno de 2022.

Outro tema incluído no questionário será o uso de apostas esportivas online e cassinos virtuais, como o chamado “jogo do Tigrinho”. Os entrevistados responderão sobre frequência de uso, gastos médios mensais e impactos financeiros relacionados a essas plataformas.