Flávio Bolsonaro procura nomes da Faria Lima para jurar fidelidade e tentar manter candidatura após escândalo com Vorcaro

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), pré-candidato à Presidência da República em 2026, iniciou uma ofensiva junto a empresários e investidores da Faria Lima para tentar preservar sua candidatura após o desgaste provocado pelas revelações sobre negociações com o banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pediu R$ 134 milhões ao banqueiro e recebeu R$ 61 milhões, por meio de um fundo administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro.

Segundo reportagem do Globo, Flávio desembarca em São Paulo nesta semana para uma série de reuniões reservadas com representantes do mercado financeiro, em meio ao aumento da desconfiança de setores empresariais sobre sua capacidade de sustentar o projeto presidencial do bolsonarismo. A movimentação ocorre após dias de intensa crise política em Brasília e depois de uma reação negativa do mercado financeiro à divulgação do caso.

Nos bastidores, aliados do senador avaliam que o episódio provocou uma deterioração acelerada da imagem de Flávio junto a operadores financeiros e empresários que vinham tratando o parlamentar como principal aposta da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. A relação com Vorcaro passou a dominar conversas entre investidores durante a Brazil Week, em Nova York, aprofundando dúvidas sobre a estabilidade política da pré-campanha bolsonarista.

A viagem a São Paulo já vinha sendo organizada antes da divulgação da reportagem do Intercept Brasil sobre as negociações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. Após a repercussão negativa, porém, os encontros passaram a ser vistos como peça central da estratégia para conter a crise e demonstrar alinhamento do senador com os interesses do mercado.

De acordo com interlocutores ouvidos por O Globo, Flávio tentará reafirmar diante da Faria Lima seu compromisso com uma agenda liberal na economia, baseada em redução de impostos, desburocratização e fortalecimento da relação com o setor privado. O objetivo da ofensiva é transmitir sinais de previsibilidade e estabilidade ao empresariado após a turbulência provocada pelo caso.

O episódio também estimulou setores do empresariado a discutirem alternativas dentro da direita. Segundo a reportagem, grupos ligados ao mercado financeiro passaram a defender com mais intensidade nomes como o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Apesar disso, auxiliares de Flávio Bolsonaro afirmam que a estratégia da pré-campanha será evitar qualquer sinal de recuo. O senador pretende ampliar viagens pelo país, intensificar entrevistas e reforçar encontros públicos e privados para demonstrar força política após a primeira grande crise de sua tentativa de chegar ao Palácio do Planalto.

Segundo O Globo, aliados do parlamentar também defendem uma linha mais agressiva contra o governo Lula, tentando deslocar parte do desgaste para supostas conexões entre empresários ligados ao Banco Master e grupos políticos próximos ao PT, especialmente na Bahia.

Nos bastidores do mercado financeiro, entretanto, a avaliação predominante é de que o caso Vorcaro atingiu diretamente a confiança de investidores na candidatura de Flávio Bolsonaro, obrigando o senador a buscar apoio explícito de setores da elite financeira para tentar manter de pé sua pré-candidatura presidencial.