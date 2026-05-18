Na mira da PF, Eduardo Bolsonaro diz que Flávio não vai desistir

247 – O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), alvo de investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse, afirmou neste domingo (17) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não irá desistir da pré-candidatura à Presidência da República. A declaração foi dada em entrevista ao blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, segundo informações publicadas pelo Valor Econômico.

Eduardo e Flávio Bolsonaro estão na mira da Polícia Federal após revelações do Intercept Brasil sobre o repasse de aproximadamente R$ 60 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do longa-metragem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF deve instaurar um inquérito específico para apurar a origem e o destino dos recursos envolvidos no projeto audiovisual.

Durante a entrevista, Eduardo procurou afastar suspeitas sobre sua relação com Vorcaro e negou qualquer proximidade com o empresário. “Nunca encontrei com o Daniel Vorcaro. Se houver conversas minhas com Daniel Vorcaro, parem de me seguir”, afirmou.

As suspeitas surgiram após reportagem publicada pelo Intercept Brasil indicar que Eduardo Bolsonaro teria atuado como produtor-executivo e responsável pela gestão financeira do filme Dark Horse. Documentos citados pela publicação apontam que a empresa GoUp Entertainment aparece como produtora da obra, tendo Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias (PL-SP) à frente da produção-executiva, setor responsável pelo controle orçamentário do projeto.

Segundo o Intercept, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, teria prometido cerca de R$ 134 milhões para financiar o longa, dos quais aproximadamente R$ 61 milhões teriam sido efetivamente transferidos.

Eduardo voltou a negar qualquer recebimento de dinheiro oriundo de Vorcaro. “Não existe dinheiro do Vorcaro”, disse o ex-parlamentar, sustentando que as acusações seriam falsas.

O ex-deputado também reafirmou que investiu inicialmente cerca de US$ 50 mil no projeto, valor que, segundo ele, teria sido posteriormente devolvido. Eduardo alegou que o dinheiro reembolsado não teria passado pelo fundo que recebeu aportes atribuídos a Vorcaro.

A nova versão apresentada por Eduardo Bolsonaro ocorreu após a divulgação das reportagens do Intercept Brasil. Antes disso, o ex-parlamentar negava qualquer participação direta na administração financeira do filme. Agora, ele admite que atuou temporariamente como diretor-executivo da produção.

Segundo Eduardo, os recursos iniciais foram utilizados para contratar um diretor em Hollywood encarregado da elaboração do roteiro e dos primeiros esboços da obra. Ele afirmou ainda que os valores foram repassados ao deputado Mário Frias, responsável por coordenar a produção do filme nos Estados Unidos.

Além das suspeitas sobre o financiamento do Dark Horse, Eduardo Bolsonaro aproveitou a entrevista para reforçar que Flávio Bolsonaro manterá o projeto presidencial mesmo diante do avanço das investigações.

“Zero chance do Flávio desistir da candidatura”, declarou.

Eduardo afirmou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria incentivado o senador a seguir adiante. “O pai Bolsonaro disse para Flávio seguir em frente”, disse.