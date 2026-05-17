“Tarcísio de Freitas é o próximo nome que vai aparecer nesse escândalo do Master-Vorcaro", diz Lindbergh Farias
Deputado relacionou doações eleitorais, privatizações em São Paulo e vínculos financeiros da família Bolsonaro com o empresário Daniel Vorcaro
247 - O deputado federal Lindbergh Farias )PT-RJ) afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, poderá aparecer nas investigações relacionadas ao banco Master e do banqueiro Daniel Vorcaro.
Em um vídeo nas redes sociais, o parlamentares associou o caso a doações eleitorais e às privatizações da Sabesp e da EMAE.
Lindbergh citou o empresário Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro e operador financeiro do banqueiro, ao mencionar repasses para campanhas políticas ligadas ao bolsonarismo.
“Tarcísio de Freitas. Esse é o próximo nome que vai aparecer nesse escândalo do Master e do Vorcaro”, disse. “Vocês lembram que o Fabiano Zetel, cunhado do Vorcaro, tinha doado 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro e 2 milhões pra Tarcísio”, recordou.
Na sequência, Lindbergh sugeriu que novos elementos envolvendo processos de privatização no estado de São Paulo podem surgir.
“Só que aí vai aparecer privatização da Sabesp e da EMAE. Espere cenas para o próximo capítulo”, acrescentou.
O deputado também comentou informações divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo sobre a compra de um imóvel no estado do Texas, nos Estados Unidos, relacionado ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.
“Eduardo Bolsonaro não para de chorar, tá desesperado. Essas são informações que nós temos”, disse.
Segundo Lindbergh, a aquisição do imóvel teria sido feita com recursos atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro.
O parlamentar também mencionou o valor do imóvel e afirmou que jornalistas estariam investigando a utilização da propriedade.
Lindbergh afirmou que Eduardo Bolsonaro estaria cometendo irregularidades tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
“O fato é o seguinte: ele tá cometendo crime não só pelas leis brasileiras, mas pelas leis norte-americanas”. frisou.
“Gente, a casa caiu. Essa turma foi descoberta. O Vorcaro era o grande patrocinador da família Bolsonaro”, completou.