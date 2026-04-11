Datafolha sugere empate técnico no primeiro turno

No ápice da pressão inflacionária da guerra do “Vietirã”, em um primeiro trimestre de reajustes de preços e com a reativação do noticiário de corrupção, a pesquisa Datafolha apenas confirmou a tendência de empate técnico no segundo turno, identificada em outros levantamentos, que retrataram uma polarização acirrada e antecipada.

Porém, no primeiro turno, etapa na qual analistas já consideram possível que a eleição seja definida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro já empatam tecnicamente no limite da margem de erro de 2%, com 39% e 35%, respectivamente. Concorrentes de Flávio, Ronaldo Caiado aparece com 5% e Romeu Zema com 4%.

Nas simulações de segundo turno, o senador Bolsonaro tem 46%, enquanto Lula registra 45%, placar que o petista mantém contra Caiado e Zema, que marcam 42%.

O emparelhamento de outros nomes da oposição com Lula, em cenário de segundo turno, reforça que a candidatura de Flávio é, atualmente, o obstáculo para a ascensão de uma alternativa não bolsonarista e viável do campo do centro e da direita ao Palácio do Planalto.

Por ora, as análises se concentram na etapa final do processo eleitoral, ignorando tendências como: a convergência precoce dos polos desde a pré-campanha e já no primeiro turno; o já leve favoritismo do petista em mercados preditivos; a baixa elasticidade de migração de votos entre turnos sob polarização acirrada; e a possível compressão da base de votos válidos. Some-se a isso um Censo Demográfico atualizado, que reduz o ruído amostral das pesquisas em relação a 2022.

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