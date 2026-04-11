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      Leopoldo Vieira

      Jornalista profissional, pós-graduado em Administração Pública e Ciência Política. CEO da Idealpolitik. Trabalhou como analista sênior de política na Faria Lima (TradersClub) e nos ministérios do Planejamento, Secretaria de Governo e Relações Institucionais nos governos Dilma Rousseff e Lula.

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        Datafolha sugere empate técnico no primeiro turno

        Levantamento indica disputa acirrada desde o início e aponta dificuldade para uma alternativa viável fora da polarização entre Lula e o bolsonarismo

        Lula e Flávio Bolsonaro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil | Carlos Moura/Agência Senado)

        No ápice da pressão inflacionária da guerra do “Vietirã”, em um primeiro trimestre de reajustes de preços e com a reativação do noticiário de corrupção, a pesquisa Datafolha apenas confirmou a tendência de empate técnico no segundo turno, identificada em outros levantamentos, que retrataram uma polarização acirrada e antecipada.

        Porém, no primeiro turno, etapa na qual analistas já consideram possível que a eleição seja definida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro já empatam tecnicamente no limite da margem de erro de 2%, com 39% e 35%, respectivamente. Concorrentes de Flávio, Ronaldo Caiado aparece com 5% e Romeu Zema com 4%.

        Nas simulações de segundo turno, o senador Bolsonaro tem 46%, enquanto Lula registra 45%, placar que o petista mantém contra Caiado e Zema, que marcam 42%.

        O emparelhamento de outros nomes da oposição com Lula, em cenário de segundo turno, reforça que a candidatura de Flávio é, atualmente, o obstáculo para a ascensão de uma alternativa não bolsonarista e viável do campo do centro e da direita ao Palácio do Planalto.

        Por ora, as análises se concentram na etapa final do processo eleitoral, ignorando tendências como: a convergência precoce dos polos desde a pré-campanha e já no primeiro turno; o já leve favoritismo do petista em mercados preditivos; a baixa elasticidade de migração de votos entre turnos sob polarização acirrada; e a possível compressão da base de votos válidos. Some-se a isso um Censo Demográfico atualizado, que reduz o ruído amostral das pesquisas em relação a 2022.

        Polymarket:

        • Lula 41%
        • Flávio Bolsonaro 37,8%
        • Renan Santos 6,7%
        • Fernando Haddad 4,6%

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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