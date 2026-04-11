Evangélicos apoiam Flávio Bolsonaro e católicos preferem Lula, mostra Datafolha

247 - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11) evidencia uma forte divisão religiosa no eleitorado brasileiro, com impactos diretos nas intenções de voto para a eleição presidencial. O levantamento mostra que evangélicos tendem a apoiar majoritariamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto católicos demonstram maior preferência pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçando o peso da religião no cenário político, segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo.

De acordo com o instituto, entre os eleitores evangélicos — que representam 29% da amostra — Flávio Bolsonaro lidera com 49% das intenções de voto, contra 25% de Lula. Já entre os católicos, que somam 49% dos entrevistados, o cenário se inverte: o presidente aparece com 43%, enquanto o senador registra 30%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026. Os dados reforçam a consolidação de uma polarização não apenas política, mas também sociocultural, com recortes claros por identidade religiosa.

Além da divisão por religião, o levantamento aponta diferenças relevantes no perfil socioeconômico dos eleitores. Lula mantém maior apoio entre os segmentos de menor renda e escolaridade, além de forte presença no Nordeste, onde alcança 55% das intenções de voto. Entre os menos instruídos, ele chega a 50%, e entre os mais pobres, 44%.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, apresenta melhor desempenho entre os eleitores de maior renda e na classe média mais alta. Entre os mais ricos, ele atinge 49% das intenções, embora com margem de erro mais elevada. No grupo com renda entre cinco e dez salários mínimos, registra 41%.

O levantamento também mostra que o cenário eleitoral segue competitivo. Em simulações de segundo turno, Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro, além de registrar disputas equilibradas com outros nomes como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).