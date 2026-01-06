De alcóolatra a maconheiro (3)

Aprendi a beber no Colégio de Aplicação. Tive professor. E que grandes professores! Não era pra qualquer um! Fui um CDF no curso primário. Quem não enche a cara, bom sujeito não é… que grande privilégio ser convidado pelo grande Chico de Assis… to drink or not to drink… lição número um: não misture destilados com fermentados… seja um alcoólatra, seja um herói… comece pela cerveja, seja humilde… sabe como é… lição número 2: rabo de galo é cinzano com cachaça… o conhaque aquece a alma… grande Chico de Assis, suas palavras nos embriagaram no Sujinho da General Olímpio da Silveira… cuidado com o creme de ovos… Deus nos livre dos abstêmios!

Fui um CDF. Um boko moko daqueles que sentavam na primeira fila do Grupo Escolar Pereira Barreto. Aqueles que prestavam atenção na aula em vez de se divertir como bons companheiros das últimas filas… estes sim, sabiam gozar a vida… eu detestava aquele uniforme, um jaleco como os dos médicos… eu tenho vergonha de andar vestido daquele jeito pela rua Clélia… eu tinha nascido num dia 24… é veado ou não é?

E como a mãe te chamava em casa? Sacha! Se termina em “a” é mulherzinha. Que arrogância o professor te chamar lá na frente… dar lição aos coleguinhas… quem você pensa que é?

Quem não repete, não toma grapette… ou será: quem toma grappete repete? Você nunca repetiu um ano? Passou direto? Sem segunda época? Só pode ser um filhinho de papai quem ganha a medalha Carvalho Pinto! Um dos melhores alunos do estado! Quer ser melhor que os outros? Aqui não! Somos da bagunça! Tem medinho de atirar um bom pedaço de giz no professor…

Delirium tremens… quem você pensa que é? É no Sujinho que você vai crescer! Mande teus pais para aquele lugar! Eles só sabem trabalhar! E isso é vida? Eles são teus inimigos. Não te deixam fumar, não te deixam beber! Fuja de casa! Fuja do normal! Isso não dá futuro pra ninguém! Os bêbados são o sal da terra!

Ah, se não fosse o grande Chico de Assis… palmas pra ele que ele merece… ele pagava todas as rodadas… e a gente era feliz e não sabia… não dá pra entender Aristóteles sóbrio… o protagonista e o antagonista… nossos 15 anos não podiam passar em branco… branco como a vodka… uísque é Drury’s… ah, tatu, tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho…

Somos os escolhidos do Chico de Assis! Aquele que depois da aula careta daquele colégio careta abria nossas cabeças com uma boa Bagaceira! Tome mais uma e mais outra! Ou não tem coragem? Chegue em casa vomitando pra mostrar pra tua mãe que você é grande! Ela vai te dar um sermão, claro que vai, ela vai tirar teu pullover e jogar na máquina de lavar… e vai chorar porque não entende que você agora é um homem… quer você eternamente babaca…ah, que drama ela faz! É só tomar um engov, grande coisa!

Fuja do normal, quem pode ser um grande dramaturgo sem acordar de ressaca? Você é um homem ou um bebedor de leite??? Água que passarinho não bebe! Entre uma cachaça e outra, tome vergonha, acenda um cigarro como gente grande! Continental sem filtro! Cônsul é para mulherzinha! Só a fumaça na tua garganta vai te fazer entender quem é Ionesco!

E quer alguma coisa melhor que ganhar o campeonato de caipirinha no Largo do Arouche? Um sábado perfeito! Dez caipirinhas! Ou onze! Não desista nunca. Você consegue! Do Largo do Arouche ao Chá Mon da Galeria Metrópole! Se tiver sorte você pode conhecer grandes boêmios! Olha lá o Vinicius, olha o Chico. Alguém pode ser um Vinicius sem um copo de scotch na mão e um Hollywood na outra?

Lá vou eu, o pequeno Sacha, aprender novas lições com o Roman! Como você acha que ele conquistou a bela Halina? Bebendo leite? Tomando sorvete!? Garçom, uma rodada de linguicinha frita, que não tem nada a ver beber de estômago vazio! E que tal um torresmo!? Fuzarca e Torresmo foram teus ídolos? Ou foi Arrelia?

Olha lá você, seu tampinha, você está naquela revista, perguntando pro Arrelia “qual é seu prato favorito”? E ele responde: como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai vai? Muito bem, muito bem, muito bem… muito bem, muito bem, bem, bem!

Quem não arrisca mais uma, não petisca! Não precisa explicar, eu só queria entender! Vomitar é preciso, viver não é preciso! É doce morrer no mar! O mundo gira e a Lusitana roda! É belo morrer na flor da idade! Seja um James Dean! Só babaca morre velho! Que tédio! Um underbergue é o melhor remédio!

Comece a beber às nove da manhã! Um bêbado é antes de tudo um forte! Intelectual não vai à praia, intelectual bebe! Terezinha, terezinha! Vocês querem bacalhau? Chega de Old Eight! Quando você for um homem de verdade vai ter seu contrabandista exclusivo! Compre uma dúzia de Johnny Walker! Seis estrelas, meu velho! Coisa fina! Black&White! O cachorro engarrafado é o melhor amigo do homem! Falou e disse! Estou contigo e não abro! Você acha que alguém morre enchendo a cara? Isso é discurso da tua mãe, aquela dona de casa que acorda às cinco da manhã, e isso é vida? Cinco da manhã é hora de voltar pra casa cruzando as pernas! E a cabeça burilando ideias geniais para a tua peça de teatro que vai brilhar nos palcos iluminados! Vai por mim: todo abstêmio é um babaca! É um reaça! As certinhas do Lalau!

Eu bebo sim e vou vivendo! Tem gente que não bebe e tá morrendo! Eu só bebo para tornar as pessoas interessantes!

Gastão, o vomitador! Entrevista boa é entrevista molhada! Viva Jaguar! Viva Tarso de Castro! Só mais uma dose! Vai firme, a cirrose te espera! E daí? É só fazer um transplante! Chama o Silvano Raia! A vida sem beber é dose para elefante!

Você cresceu, meu velho, agora sai da aula na Escola de Cinema ao meio-dia e vai direto pro boteco da esquina! Tá lá o Rudá, o Roberto, você vai entender o que é um travelling, quem é Godard, fora Anselmo Duarte! Você vai ficar no boteco até às seis da tarde! Vai fazer xixi! Vai pra casa tomar banho! E às nove da noite nos vemos no Whinduck! Fabuloso! Corta! Fora o cinema americano!

Chega! Não quero mais! Não posso mais!