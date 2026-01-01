Meus sonhos com Alexandre de Moraes

Durante minha internação no Einstein, sonhei com Alexandre de Moraes. Ele estava sentado sozinho, num canto de uma padaria-restaurante aqui perto de casa. Éramos íntimos.

Logo de cara, perguntei: “O Toffoli pirou?”

Naqueles dias, o colega de Moraes insistia em fazer a acareação com o dono do Master, o ex-presidente do BRB e o chefe de fiscalização do BC.

Moraes deu uma risadinha, respondeu, mas eu não consegui entender.

Eu era anfitrião dele, então perguntei se ele queria tomar alguma coisa.

“Quero um scotch.”

Fui até o garçom, ou maître, não sei direito, pedi um Johnnie Walker.

“Johnnie Walker não temos”, disse ele, “mas temos um uísque semelhante”.

Ele trouxe um uísque numa linda garrafa, em forma da pirâmide da Fiesp, aquela da avenida Paulista.

“Quanto custa?”, perguntei.

“Mil e duzentos reais".

É caro, mas deve ser bom.

Levei a garrafa ao meu amigo. “Isso não é um scotch”, ele disse, “é uísque nacional”.

Eu devolvi a garrafa. “Quero um uísque estrangeiro".

Ele trouxe outro, garantiu que este, sim, era da Escócia.

De novo apresentei a nova garrafa ao Alexandre de Moraes.

Ele recusou novamente: “Também é nacional”.

Isso se repetiu algumas vezes, eu pedindo um scotch, o garçom trazendo um suposto scotch, mas sempre era nacional.

Até que desistimos da bebida.

Num outro momento, eu disse ao ministro:

“Todo Alexandre é Alexandre, o Grande, foi o que dizia o Beto Carrero".

“Ah, sim, conheço o Beto Carrero".

O sonho acabou, tão abruptamente como começou.

Agora há pouco, já em casa, sonhei que eu estava contando ao Alexandre de Moraes meu sonho com ele, por telefone.

Não consegui contar o sonho inteiro.