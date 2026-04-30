Decisões monetárias sinalizam mudança de cenário global após choque do petróleo

As decisões mais recentes das autoridades monetárias reforçam uma inflexão relevante no cenário macroeconômico global. Tanto o Federal Reserve (Fed), nos Estados Unidos, quanto o Comitê de Política Monetária (Copom), no Brasil, operam agora sob um ambiente significativamente alterado pelo choque recente nos preços do petróleo, com impactos diretos sobre as expectativas de inflação e a trajetória de juros.

No caso americano, o Fed optou por manter a taxa básica de juros em 3,75%, decisão que, embora amplamente esperada, revelou divergências internas importantes. Um dos membros defendeu a retomada do ciclo de cortes, propondo uma redução de 0,25 ponto percentual, enquanto três diretores manifestaram preferência por um tom mais duro no comunicado, sinalizando a possibilidade de elevação dos juros. Esses últimos, no entanto, foram voto vencido. O resultado evidencia um comitê dividido, em meio a um ambiente de elevada incerteza.

O mercado, por sua vez, passou a revisar significativamente suas expectativas. Após o choque do petróleo, praticamente se dissipou a possibilidade de cortes de juros ainda em 2026. As projeções indicam que eventuais reduções só devem ocorrer a partir do final de 2027. O Brent, que chegou a oscilar entre US$ 113 e US$ 118, permanece em níveis elevados, refletindo a persistência das tensões geopolíticas, especialmente no Estreito de Ormuz. Esse contexto reforça a percepção de que as pressões inflacionárias tendem a ser mais duradouras.

Nesse cenário, a estratégia mais provável do Fed parece ser a manutenção dos juros no patamar atual ao longo de 2026, adotando uma postura de cautela. A recente aprovação de Kevin Warsh para assumir a presidência do Fed, em maio, adiciona uma camada adicional de incerteza. Tradicionalmente associado a posições mais duras em política monetária, Warsh poderá imprimir um viés mais restritivo à condução dos juros, especialmente diante de eventuais pressões políticas por flexibilização.

No Brasil, o Copom seguiu um caminho distinto, promovendo um corte de 0,25 ponto percentual, reduzindo a taxa Selic para 14,50%. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado, mas o comunicado trouxe sinais mais cautelosos. O Banco Central revisou para cima suas projeções de inflação no horizonte relevante — o quarto trimestre de 2027 —, indicando um cenário mais desafiador para o controle inflacionário.

As expectativas de inflação já refletem essa deterioração. Para 2026, as projeções se aproximam de 4,8%, bem acima da meta de 3%. Apenas nos primeiros quatro meses do ano, a inflação acumulada já se aproxima de níveis elevados, sugerindo uma trajetória pressionada. O choque do petróleo, novamente, aparece como fator central na revisão dessas expectativas.

Diante desse quadro, cresce a probabilidade de encerramento próximo do ciclo de cortes de juros no Brasil. Ainda que haja espaço para uma ou duas reduções adicionais de 0,25 ponto percentual, o Copom deverá adotar uma postura mais conservadora, possivelmente interrompendo o ciclo com a Selic próxima de 14%. A continuidade dos cortes dependerá, sobretudo, da evolução dos preços do petróleo e da taxa de câmbio.

A taxa de câmbio, por ora, tem atuado como fator de contenção inflacionária. O real permanece relativamente estável, negociando próximo de R$ 4,98 por dólar, enquanto as taxas de juros de longo prazo apresentam queda. Esse ambiente ainda permite algum espaço para ajustes graduais na política monetária, mas com margem bastante limitada.

No campo da atividade econômica, os sinais são mistos. O mercado de trabalho formal segue robusto, como indicam os dados recentes do CAGED. No entanto, a PNAD Contínua revelou aumento da taxa de desemprego para 6,1%, o maior nível em quase dois anos, sugerindo algum arrefecimento no mercado de trabalho mais amplo.

Em síntese, o choque do petróleo alterou de forma significativa o cenário econômico global e doméstico. O que se desenha é um ambiente de juros elevados por mais tempo, maior cautela por parte dos bancos centrais e crescimento mais moderado. A trajetória da inflação e das expectativas seguirá sendo o principal determinante das próximas decisões de política monetária, em um contexto marcado por elevada incerteza e volatilidade.