BC afirma que próximos passos da Selic podem considerar conflitos no Oriente Médio

247 - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou nesta quarta-feira (29) que os próximos passos na definição da taxa básica de juros, a Selic, poderão considerar novas informações relacionadas aos conflitos no Oriente Médio. A sinalização ocorre em meio a um ambiente de maior incerteza global, que pode impactar o comportamento dos preços e a condução da política monetária no Brasil.

A avaliação foi divulgada em comunicado oficial após a decisão de reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,75% para 14,50%. No documento, o colegiado enfatiza que a estratégia continuará pautada pela prudência diante do cenário internacional.

Segundo o Copom, “no cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo”.

O Banco Central também destacou que a decisão de reduzir os juros está alinhada ao objetivo de convergir a inflação para níveis próximos da meta dentro do horizonte considerado relevante pela autoridade monetária. De acordo com o comunicado, “sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”.

A sinalização reforça que o cenário externo segue como fator determinante para a política monetária brasileira, especialmente diante de possíveis impactos inflacionários decorrentes de tensões geopolíticas. O Copom não antecipou novos cortes, mas indicou que seguirá avaliando os desdobramentos internacionais antes de definir os próximos movimentos da Selic.