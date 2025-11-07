Depois das redes: como reumanizar a internet?

Se meu texto aqui fosse um episódio perdido de Black Mirror, começaria assim:

1- você abre o app.

2- o feed rola, as notificações pulsam — mas ninguém está de fato ali.

3- avatares conversam com avatares, resumos explicam resumos, e o “engajamento” é um gráfico sem pulso.

A boa notícia? Ainda dá para puxar o fio e voltar ao humano. Mas isso exige declarar o fim de uma era e apostar, de forma assumidamente futurista, no que vem a seguir.

Eis um incômodo diagnóstico: enshittification.

Cory Doctorow descreveu a enshittification como plataformas que primeiro nos seduzem e depois nos espremem. A IA generativa acelerou o estágio final: uma inundação sintética que barateia conteúdo e encarece a atenção confiável. Emily Bender já havia dito: grandes modelos “papagaiam” padrões e não compreendem o mundo. Luciano Floridi, um dos grandes filósofos contemporâneos que acompanho, chama o presente de onlife, ou seja, não vida há fora de alguma rede, só graus de agência dentro dela. A vida digital é real já não se distinguem plenamente.

Tradução para 2025: o feed como centro de gravidade entrou em colapso funcional. A métrica-mãe (a do engajamento) virou métrica-robô — reflete movimento em espelho , mas não mais tanto sentido.

Estamos na era da dopamina barata descrita por Naval Ravikant como aqueles estímulos de recompensa imediata e rasa: curtidas, alertas, pings, o vídeo seguinte que toca sozinho. Trata-se de micro-picos que saciam sem nutrir. Que iludem sem nos completar. A arquitetura das plataformas foi treinada em reforço de razão variável (Skinner): nunca sabemos quando a próxima recompensa vem — e por isso puxamos a alavanca outra vez.

O excesso de estímulo derruba o limiar de prazer, empurra para tolerância e craving. Leva com facilidade à adicção. Falamos aqui de um sistema que sequestra o nosso circuito de atenção e o revende em leilões. Leilões banais. E chega então a IA como o anabolizante cada vez mais indispensável, produzindo mais gatilhos por minuto, slop previsível, mas suficiente para cutucar o nosso cérebro.

Resultado? Um cotidiano com muito pico e pouco propósito. O problema não é prazer, isso temos sempre - barato demais, rápido demais, o tempo todo.

O antídoto não é nostalgia, não se enganem: é design.

Precisamos de u a higiene dopaminérgica aplicada à tecnologia, à comunicação e aos negócios.

O próximo ato ou… no que aposto daqui pra frente

1) Do app ao mordomo digital

Em vez de abrir 7 aplicativos, você vai dizer: “meu agente, resolva”. Ele compara preço, marca consulta, cancela spam e pede seu OK antes de pagar. Pense no Alfred do Batman, só que do seu celular.

Tecnicamente, falo de agentes pessoais de IA (personal AI agents) orquestrando tarefas via automação + LLM (function calling, RAG, integrações tipo API).

2) Dos jardins murados às ruas conectadas (com pedágio)

Menos “cada rede manda em tudo”(hoje cada rede é um “condomínio fechado” que controla tudo: seu login, seus posts, quem te segue, o algoritmo que te mostra coisas e até como você sai), ou seja menos cerca e mais rua, mais encanamentos que se comunicam. Você leva identidade e comunidade na mala e escolhe seus filtros. As big techs seguem grandes, mas competem pela experiência, não pela cerca.

Redes diferentes passam a conversar porque usam regras públicas (como ActivityPub e AT Protocol); com isso, as plataformas se conectam, você pode levar seu @ e seus dados de um app para outro e ainda escolher os filtros/moderação que moldam o seu feed.

3) Do conteúdo à “nota fiscal” do conteúdo

Vai valer mostrar procedência: quem fez, com o quê, onde entrou IA. Sem rótulo, vira sopa misteriosa.

Tecnicamente, trata-se de usar Content Credentials (C2PA) para anexar ao arquivo um “selo” com metadados assinados (quem criou, quando, com quais ferramentas e se houve IA) e manter uma trilha de auditoria das edições — ou seja, dá para verificar a origem e o que mudou.

4) Do alcance ao abraço

Mil curiosos valem menos que 100 pessoas que voltam, compram, indicam e conversam. A régua muda de “quantos viram” para “o que mudou em quem viu”.

5) Da busca ao oráculo (com fontes!)

Você pergunta e recebe resposta explicada, com links e de onde veio a informação. Quem faz reportagem, dados e experiência real vira ouro.

O que vai acontecer? RAG (retrieval-augmented generation) quer dizer que a IA não responde “de cabeça”: ela pesquisa primeiro em fontes fidedignas e verificáveis (documentos, dados oficiais, reportagens), puxa trechos com autor, data e link e só então redige. Depois, um sistema de QA (perguntas e respostas) confere se o texto realmente responde ao que foi perguntado e exibe as referências na própria resposta para você saber exatamente de onde cada afirmação veio.

6) Do @ à reputação que viaja com você

Vão surgir “carimbos de confiança”: selos no seu perfil que mostram o que você realmente fez — post útil, pesquisa citada, projeto que ajudou, vez que você moderou a bagunça. Esses selos são seus (ficam na sua “carteira” digital) e viajam com você quando troca de aplicativo. Quem só faz barulho ou tenta ludibriar para influenciar? Não junta carimbo, porque não tem feito para provar.

Tecnicamente estou me referindo a credenciais verificáveis (VCs - verifiable credentials) e identificadores descentralizados (DIDs - decentralized identifiers) guardam essas provas sob seu controle. um grafo de contribuição registra suas colaborações e gera pontuações de reputação portáteis — uma “nota de confiança” que acompanha seu @.

7) Da IA solista à IA roadie (ou sous-chef)

Nada de profecia maluca: a aposta prática é pôr a IA nos bastidores e manter você no microfone. Ela ajuda a pesquisar, rascunhar, traduzir e revisar, mas quem decide, corta e assina é humano. Jogo limpo: diga onde a IA entrou e por quê — e guarde prova do processo. Resultado: mais agilidade, sem perder voz autoral nem responsabilidade.

Arrisco aqui o que chamam de HITL – human-in-the-loop (humano no circuito), fluxos de IA assistiva (incluindo function calling ou chamada de função) e, quando fizer sentido, RAG (retrieval-augmented generation/geração aumentada por busca), política de uso declarado (disclosure) e logs de edição — audit trail (idealmente embutidos via Content Credentials/C2PA) para transparência e auditoria.

Como reumanizar - um singelo playbook com higiene dopaminérgica

Redesenhe métricas. Troque CTR (taxa de cliques)/tempo de tela por métricas de transformação: respostas qualificadas, recompras, convites, tempo de comunidade, referências cruzadas.



Declare o papel da IA. Onde houve IA, avise e guarde rastros de edição. Onde for 100% humano, prove a origem (fontes, bastidores, rascunhos).



Corte gatilhos baratos que nada mais são do que os truques que prendem pelo impulso e não pela qualidade como notificação pingando, vídeo que toca sozinho e feed que nunca acaba. Troque isso por escolhas conscientes e um ritmo previsível. Como? Deixando notificações desligadas por padrão e só ativando o essencial (como pagamento aprovado ou alerta de aula ao vivo), desativando autoplay, fazendo em site/blog a página ter fim, entre outros que você vai descobrindo pra proteger a saúde mental (e física!).

Publique cadência com dias/horários fixos (ex.: terças e sextas) e organize conteúdos em episódios com começo–meio–fim. Por quê? Menos ansiedade e mais atenção de verdade, melhorando a retenção qualificada e a reputação da sua marca.

Desenhe salas pequenas. Fórum moderado, newsletter com diálogo, círculo de membros, encontros presenciais. Menos palco, mais mesa.



Agentes-first e acessível a máquinas. Crie títulos claros, metadados ricos, datasets anexos. O seu conteúdo deve ser ensinável a agentes — para ser recomendável a humanos.



Crie rituais de profundidade. Office hours sem rede, sabbath digital, calendários de estudo/projeto e, ousadamente, um "orçamento de dopamina" que privilegie tarefas longas e relações densas.



Meu pequenino manifesto para a era pós-feed

Confiança é infraestrutura. Procedência, moderação e rótulos não são adendos, eles são parte da obra.



Comunidade é produto. Sem espaço para vínculo, não há marca, só campanha.



IA é lente, não olho. Ela amplia e você é quem decide o que importa. A curadoria é sua!



Densidade > barulho. Mil leituras mornas valem menos que dez conversas transformadoras.



Portabilidade é soberania. Vá aonde quiser sem deixar sua história para trás.



O prazer jamais será um vilão. O problema é a dopamina barata. Invista em prazer caro: criação, aprendizado, cooperação, presença.



No episódio final, o protagonista fecha o app e entra numa sala menor, com gente de verdade, regras claras e objetivos compartilhados. A internet não ficou “menos tecnológica”, ela só ficou melhor desenhada para humanos. Depois do feed e do engajamento, o jogo não é gritar mais alto no anfiteatro e sim costurar sentido entre pessoas, com ferramentas poderosas e critérios ainda mais potentes.