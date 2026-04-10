      Henrique Pinheiro é economista e executivo do mercado financeiro com mais de quatro décadas de atuação no Brasil e no exterior. Trabalhou em instituições como Merrill Lynch e Wells Fargo, e atualmente atua na Bolton Global Capital, em Miami. É autor de Crônicas de um Mercado sem Pudor e produtor do documentário Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária.

        Digimais: o negócio não está no banco, está no imposto

        O banco quebra.

        Mas o negócio não está no banco.

        Está no imposto.

        O Digimais não é um banco qualquer.

        É o banco do grupo empresarial ligado à Igreja Universal.

        Controlado pelo bispo Edir Macedo.

        E carrega um número que explica tudo.

        Quase 9 bilhões de reais em patrimônio negativo.

        Para que a operação aconteça, entra o sistema.

        O FGC aporta liquidez.

        Algo próximo de 6 bilhões de reais.

        Dinheiro para azeitar a transação.

        Para evitar ruptura.

        Para transformar colapso em negócio viável.

        O caso revela um mecanismo silencioso e poderoso do sistema financeiro.

        Não é apenas uma operação de resgate.

        É uma operação de engenharia fiscal.

        Um banco com patrimônio negativo deixa de ser apenas um problema.

        Ele passa a ser um ativo.

        Não pelo que tem.

        Mas pelo prejuízo que carrega.

        Prejuízo fiscal, no Brasil, vale dinheiro.

        E muito.

        Ao assumir o Digimais, o comprador herda créditos tributários.

        Esses créditos permitem compensar lucros futuros.

        Na prática, paga-se menos imposto.

        Menos imposto é mais lucro líquido.

        Sem esforço operacional adicional.

        O Tesouro deixa de arrecadar.

        O comprador captura o ganho.

        Esse é o verdadeiro prêmio da operação.

        O BTG não está comprando um banco.

        Está comprando um escudo fiscal.

        Um ativo invisível.

        Enquanto isso, o sistema entra em campo.

        O custo não desaparece.

        Ele é redistribuído.

        Dilui-se no sistema bancário.

        Dilui-se no crédito.

        Dilui-se no custo do dinheiro.

        O controlador anterior perde.

        Mas a estrutura garante a transição.

        O banco é entregue saneado.

        O risco mais agudo já foi absorvido.

        O comprador entra depois da limpeza.

        E é nesse momento que o jogo se define.

        O risco foi socializado.

        O ganho, não.

        O ganho é privado.

        E é silencioso.

        Não aparece na manchete.

        Aparece no imposto que deixa de ser pago.

        Bilhões que não entram no caixa público.

        Bilhões que aumentam o retorno do comprador.

        Não há ilegalidade.

        Há desenho.

        Um desenho sofisticado.

        Onde prejuízo vira ativo.

        Onde risco vira oportunidade.

        E onde o imposto se transforma em estratégia.

        O banco quebra.

        Mas o negócio permanece.

        E, neste caso, o verdadeiro negócio nunca foi o banco.

        Foi o imposto.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

