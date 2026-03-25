      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

        Dois contra um

        Quem vai ajudar Lula no segundo turno?

        19.03.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da Caravana Federativa, no Expo Center Norte. São Paulo - SP (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

        A entrada de Ronaldo Caiado na corrida eleitoral é a pior notícia da campanha para Lula. Ao anunciar que, se eleito, vai anistiar Bolsonaro, ele mostrou de que lado está. Ele é praticamente o pioneiro da extrema-direita brasileira pós-integralismo. Muito antes de Bolsonaro.

        É claro que ele sabe, pois burro não é, que não tem a menor chance de chegar ao segundo turno, tal como na disputa de 1989. Ele não entra na campanha para ganhar e sim para derrotar Lula. Durante o horário eleitoral gratuito, tanto ele quanto Flávio Bolsonaro vão bater no Lula. Nem um nem outro tem planos para o país.

        E Lula não terá quem o defenda, pois a turma da esquerda acha que não pode ter outro candidato. É o repeteco do que aconteceu na eleição americana, quando Kamala Harris enfrentou dois adversários: Trump e Musk.

        E, no segundo turno brasileiro, é óbvio que Caiado vai concitar seus eleitores a votar no filho de Bolsonaro. E Lula vai receber votos de quem? Dos eleitores de Aldo Rebelo?

        Desta vez não haverá Simone Tebet para ajudar.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

