E agora, Nikolas?

As notícias veiculadas hoje pela imprensa acrescentam uma peça incômoda a um quebra-cabeça que já vinha se formando. O deputado Nikolas Ferreira teria voado, em 2022, em avião do Banco Master para cumprir agenda de campanha de Jair Bolsonaro. O ponto mais grave: o uso dessas aeronaves não teria sido declarado na prestação de contas eleitoral, o que levanta questionamentos adicionais sobre transparência e legalidade. No mesmo ambiente orbitariam lideranças da Igreja Lagoinha ligadas ao pastor Zettel, apontado como grande doador das campanhas bolsonaristas, além de conexões familiares com Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Não se trata de um detalhe trivial. Em política, deslocamentos, financiamentos e apoios raramente são neutros. Quando um banco envolvido em operações controversas aparece como facilitador logístico de campanhas — e esses apoios sequer constam oficialmente nas contas apresentadas à Justiça Eleitoral —, a pergunta deixa de ser moralista e passa a ser institucional: que relações foram estabelecidas ali? Quem apoiou quem — e por quê?

O caso ganha contornos ainda mais delicados quando lembramos o contexto. À frente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do BACEN indicado por Jair Bolsonaro, tomou decisões que impactaram diretamente o sistema financeiro. No Distrito Federal, Ibaneis Rocha, outro bolsonarista de primeira hora, conduziu o Banco de Brasília (BRB) a negociar a compra de ativos do Master, movimento que gerou questionamentos no mercado. E, durante o governo Bolsonaro, operações envolvendo o banco encontraram ambiente regulatório favorável.

Somadas, essas peças compõem um mosaico difícil de ignorar. Não se afirma aqui ilegalidade automática; afirma-se, sim, que há uma rede de interesses que merece plena luz — especialmente quando surgem indícios de benefícios financeiros e materiais não declarados em campanhas eleitorais. É exatamente nesse ponto que a política reage. Vê-se a marcha coordenada para desviar o foco, a blindagem em comissões parlamentares, a súbita mudança de pauta. O tema Banco Master vira assunto lateral, enquanto outras polêmicas são infladas como cortina de fumaça.

A estratégia é conhecida: quando o terreno fica movediço, cria-se ruído. Muda-se o debate. Constrói-se um inimigo externo. Aposta-se na indignação seletiva. O problema é que os fatos teimam em permanecer. A cada revelação, reforça-se a impressão de que não estamos diante de episódios isolados, mas de conexões políticas, financeiras e religiosas que operaram em sintonia.

E então a pergunta do título volta com mais força: e agora, Nikolas? O discurso inflamado contra “o sistema” resiste quando surgem indícios de proximidade com engrenagens poderosas do mercado financeiro — e quando o apoio material não aparece formalmente declarado? A retórica antissistema convive bem com voos em jatinhos de banqueiros?

A democracia exige coerência e transparência. Se não há nada a esconder, que se esclareça. Que se abram contratos, registros, agendas. Que se permita investigar sem blindagens nem manobras regimentais. O que não é aceitável é transformar o debate público em permanente espetáculo de distração, enquanto questões estruturais ficam na sombra.

Talvez o que esteja “ficando muito claro” não seja apenas a relação de um deputado com um banco, mas o método de um grupo político quando confrontado com fatos incômodos: mudar de assunto, acusar a imprensa, tensionar a base, criar a próxima crise. Só que há momentos em que a fumaça se dissipa. E, quando isso acontece, resta encarar o que está diante dos olhos.