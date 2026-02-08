É bom demais viver no Brasil de Lula

É uma bênção dos céus viver no Brasil no tempo do Lula! Pra quem viveu o Brasil da ditadura militar, do neoliberalismo do FHC, então, melhor ainda!

Ter um presidente que tem uma trajetória de vida que representa, da melhor forma, o povo brasileiro? Nordestino, filho de tantos irmãos, alguns que não sobreviveram aos 5 anos que, como o próprio Lula diz, no Nordeste, já é um milagre!

Filho da Dona Lindu! De quem ele aprendeu o fundamental para enfrentar a dura vida que teriam pela frente.

Tomar café, pela primeira vez, aos 5 anos. Sair do Nordeste pela seca. Viajar 13 dias em um pau-de-arara para São Paulo, com a mesma roupa. Ser engraxate, entre outras profissões, que todos os nordestinos costumavam ter.

Sofreu não apenas a superexploração de ser operário de uma grande empresa monopolista de capital estrangeiro, como sofreu ao ser um “cabeça-chata”, conforme a discriminação que os paulistas desenvolviam em relação aos trabalhadores que, com sua força de trabalho, construíram o que eles chamavam de “milagre econômico”.

A democracia brasileira, mesmo que, do ponto de vista econômico e social, não tenha terminado as desigualdades, ainda assim permitiu que um operário, nordestino, líder sindical, esquerdista, se tornasse presidente do país.

E ele fez, e segue fazendo, os melhores governos que o Brasil já teve. A ponto de eleger sua sucessora.

Ela e ele, tiveram que sofrer um golpe, para serem tirados do governo. Somente dessa forma a direita – na verdade, a extrema direita – chegou à presidência do Brasil, pela primeira vez depois da ditadura militar.

Lula é o protagonista maior da história brasileira, desde as greves contra a ditadura militar, até ser presidente do Brasil. Na verdade, mais do que isso, se tornou o personagem mais importante da nossa história.

É uma grande vitória do movimento dos trabalhadores, da esquerda brasileira. E uma imensa derrota para todas as correntes – social-democrata ou de extrema direita – que representam as elites, as classes dominantes brasileiras.

Tentativas de construir uma força alternativa ao PT fracassaram. Acreditavam que o PT estaria errado e que o Lula fracassaria. Erraram nos dois pontos: o PT estava certo e o Lula, muito mais do que isso, teve sucesso.

O PT se manteve assim como a força hegemônica na esquerda brasileira, representando as forças populares no seu conjunto, tanto as de caráter urbano, como rural.

Daí que se tornou gostoso viver no Brasil do Lula. Um Brasil com menores desigualdades, com pleno emprego, com evidente elevação da capacidade de compra da massa da população.

O país, cuja imagem internacional havia sido marcada por ter a ditadura militar mais longa do continente – 21 anos –, projeta agora uma nova imagem no mundo.

E o próprio Lula se tornou um dos mais importantes líderes políticos do mundo.

Mas, o mais importante, é que os brasileiros passaram a viver evidentemente melhor, são mais felizes, têm um governo e um presidente com prestígio dentro e fora do país.

Que é bom e dá orgulho viver no Brasil do Lula!