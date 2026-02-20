É sério que conservador se incomodar com desfile de carnaval virou problema político?

O Brasil não é mesmo um país para amadores. Como dizem que o ano só começa para valer depois do carnaval, temos pela frente um período decisivo na luta contra o fascismo nas eleições de outubro.

Antes, precisamos aprovar o fim da desumana jornada 6 x 1 e o Brasil tem que seguir em frente em sua trajetória virtuosa de pleno emprego, inflação sob controle, justiça tributária e políticas sociais que melhoram a vida das pessoas.

Essa é a agenda real.

Contudo, com o fim do carnaval, eis que o grande problema brasileiro - alardeado pela mídia corporativa e absorvido até por gente de esquerda - é a revolta da extrema direita, dos neopentecostais e católicos reacionários com as fantasias e adereços da Acadêmicos de Niterói ironizando a hipocrisia e o falso moralismo dos conservadores.

O carnaval sempre foi marcado pela crítica política e social, por criatividade e irreverência. Mas nada disso importa para a Rede Globo quando seu radar oportunista fareja uma chance de desgastar o governo e atacar o PT.

Ora, ora, chega a ser ridículo a Globo embarcar nesta onda moralista, logo ela que há poucos anos colocava a Globeleza na sua tela para fazer propaganda do carnaval global completamente nua.

Mas dá para entender a estratégia, que ganha claros contornos com suas chamadas e manchetes.

Exemplos:

"Oposição reage a ataques à família no desfile da Acadêmicos de Niterói" - A oposição que merece toda essa reverência republicana é a mesma que tentou um golpe de estado e planejou assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

"Líderes evangélicos criticam fantasias e adereços de escola que homenageou Lula" - Ué, isso é notícia? O fundamentalismo neopentecostal é conhecido por sua homofobia, misoginia e preconceitos de toda ordem. Em nada surpreende, portanto, que se voltem contra a liberdade do carnaval.

'Nota da Arquidiocese do Rio critica desfile da Acadêmicos de Niterói" - Quando se lê a nota fica evidente que seu redator sequer assistiu ao desfile e escreveu a partir de informações da Globo e congêneres.

A verdade é que a Globo esfregava as mãos para que a escola fizesse campanha eleitoral antecipada, o que não aconteceu. Por via das dúvidas, a emissora fez uma transmissão protocolar e vergonhosa da Acadêmicos de Niterói, se negando a conversar com os integrantes da escola, além de esconder os aplausos e a adesão de boa parte do público.

Ciente de que não vão prosperar os questionamentos judiciais de uma oposição que ela tanto respeita, a Globo partiu, então, para o embate político contra Lula, o governo e o PT.

A história há de registrar que a Acadêmicos de Niterói teve a coragem de levar para a Sapucaí a saga de um herói popular. Seu desfile jamais será esquecido. O rebaixamento era previsível, seja devido ao altíssimo nível das escola do Grupo Especial do Rio (84% das escolas que sobem caem logo no primeiro desfile) ou à artilharia pesada da Globo, da direita e da extrema direita.

Mas nem tudo na vida pode ser refém do cálculo político-eleitoral. Foi brilhante a ideia de "enlatar" os conservadores. É preciso disputar a narrativa social, política e cultural com o obscurantismo.

Abre parênteses: se é verdade que a Viradouro, segundo todos os entendidos no assunto, mereceu o título, também é inegável que os jurados pesaram a mão contra a Acadêmicos de Niterói, julgando-a com o máximo rigor. Mas isso, para mim, nem conta muito, pois há anos me ligo mais no espetáculo extraordinário apresentado por todas as escolas do que no resultado da Liesa, afinal tenho o direito de levar pouca fé em um certame dirigido e controlado pela máfia do jogo do bicho. Fecha parênteses.

Voltando ao tema principal deste artigo, é chegada a hora de iluminar o debate com um mínimo de racionalidade. Por mais que petistas tenham se identificado com o enredo, a Acadêmicos de Niterói é uma escola de samba, não tem nada a ver com o PT e tampouco com o governo.

Um ser alienígena que chegasse aqui nos últimos dias teria a impressão que o governo deste país cometeu uma enorme barbeiragem política e econômica.

Quando despois descobrisse que era só carnaval, daria gargalhadas na "lata" dos reaças.