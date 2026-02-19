Gleisi repudia ‘manipulação da fé’ pela extrema direita: ‘vejam na vida real quem cuida das famílias brasileiras’

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nesta quinta-feira (19) o que classificou como “abordagem mentirosa” da extrema direita sobre o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (15), na Marquês de Sapucaí. A apresentação gerou controvérsia nas redes sociais e entre setores da oposição.

Em gravação publicada no instagram, Gleisi afirmou que houve manipulação política do episódio e rejeitou qualquer participação do governo na elaboração do desfile. “Em nenhum momento o presidente Lula ou o governo opinaram ou determinaram as apresentações da escola”, declarou.

A ministra também criticou o uso da religiosidade como instrumento de disputa política. Segundo ela, há uma tentativa de explorar a fé da população para gerar desgaste ao governo federal. Gleisi afirmou ainda que o atual governo foi quem “deu oportunidade para as famílias viverem”. No mesmo vídeo, sustentou que, para identificar quem de fato se preocupa com a população brasileira, basta se “voltar para a vida real”. Durante a fala, ela mencionou conquistas sociais obtidas no atual mandato de Lula.

Entenda

A polêmica ocorreu após o desfile da Acadêmicos de Niterói, que apresentou o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”. A escola terminou a apuração com 264,6 pontos e foi rebaixada para a Série Ouro.

A escola apresentou elementos que fizeram críticas a setores identificados como “neoconservadores”. Durante o desfile, representantes do agronegócio, evangélicos e da oposição ao governo Lula foram descritos como “neoconservadores em conserva”, em uma metáfora visual que chamou atenção pela estética provocativa.

A escola levou para a avenida uma representação de famílias dentro de latas de conserva, com imagens que remetiam ao modelo de família tradicional — pai, mãe e dois filhos — associando esse conceito a segmentos do neoconservadorismo, ao agronegócio e a grupos religiosos. A encenação gerou forte reação de oposicionistas e de setores religiosos, que acusaram a apresentação de desrespeitar a fé cristã.

Pontuação no desfile

Enquanto isso, a Unidos do Viradouro sagrou-se campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. O resultado foi anunciado na quarta-feira (18), após a apuração das notas do Grupo Especial realizada na Cidade do Samba, na região central da capital fluminense.

A Viradouro conquistou o título ao somar 270 pontos. A Beija-Flor ficou em segundo lugar, com 269,9 pontos, empatada com a Vila Isabel. Também figuraram entre as primeiras colocadas Salgueiro (269,7), Imperatriz (269,4) e Mangueira (269,2). As seis agremiações participam do Desfile das Campeãs no próximo sábado (21), na Marquês de Sapucaí.

O enredo da campeã, “Para cima, Ciça!”, celebrou os 70 anos de Moacyr da Silva Pinto, conhecido como Ciça, considerado o mais longevo mestre de bateria em atividade no Carnaval carioca. Durante a apresentação, ele participou tanto da comissão de frente quanto do último carro alegórico, comandando os ritmistas.

Ciça iniciou sua trajetória na Estácio de Sá, em 1988, e também passou por escolas como Unidos da Tijuca, Grande Rio e União da Ilha. Reconhecido pelas tradicionais “paradinhas” das baterias, esteve à frente da percussão em dois dos três títulos da Viradouro (2020 e 2024) e em um campeonato da Estácio de Sá, em 1992.

Com a vitória deste ano, a Viradouro alcança seu quarto título no Carnaval do Rio, repetindo o feito mais recente de 2024. No ranking histórico das maiores campeãs, a Portela lidera com 22 títulos, seguida por Mangueira (20) e Beija-Flor de Nilópolis (15). Salgueiro, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense acumulam nove conquistas cada.

A escola que substituirá a Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial será definida após a divulgação oficial do resultado da Série Ouro, prevista para esta quinta-feira (19), encerrando o ciclo de definições do Carnaval carioca deste ano.