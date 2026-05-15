Empreendedorismo como caminho de inclusão e cidadania

Empreender no Brasil representa autonomia, geração de renda e transformação social para milhões de famílias. Esse cenário ganha ainda mais relevância quando observamos os cerca de 4,6 milhões de microempreendedores individuais (MEI) inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), público que hoje está no centro de uma agenda estratégica construída pelo Sebrae e pelo governo federal.

Ter o próprio negócio foi o segundo maior sonho dos brasileiros em 2025, atrás apenas da conquista da casa própria, segundo dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2025). O desejo de empreender apareceu à frente de objetivos como viajar pelo Brasil, viajar para o exterior, comprar um automóvel e obter um diploma de ensino superior.

Esse resultado comprova a força do espírito empreendedor do brasileiro e o interesse crescente pelo negócio próprio. A lógica do trabalho também vem mudando ao longo dos anos. Cada vez mais pessoas buscam autonomia, flexibilidade e a oportunidade de construir sua própria trajetória profissional por meio do empreendedorismo.

Esse movimento é fortalecido por políticas públicas de inclusão social e produtiva, que criam condições para que milhões de brasileiros possam transformar talento e vocação em oportunidade de renda. Nesse contexto, o Sebrae atua para garantir mais segurança na abertura e no desenvolvimento desses pequenos negócios, oferecendo orientação, capacitação e apoio à gestão.

Os números ajudam a dimensionar o impacto dessa transformação. Estudos do Sebrae e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mostram que 57% dos MEIs inscritos no CadÚnico — aproximadamente 2,6 milhões de brasileiros — abriram seus CNPJs após ingressarem em programas sociais. O dado demonstra que o empreendedorismo vem se consolidando como uma importante ferramenta de mobilidade social e geração de renda.

Mais do que incentivar a formalização, o objetivo é garantir que esses empreendedores consigam crescer, gerar renda sustentável e melhorar a qualidade de vida de suas famílias. Para isso, o Sebrae oferece capacitações, consultorias, trilhas de aprendizagem e apoio permanente ao desenvolvimento dos negócios.

A atuação integrada entre Sebrae e governo federal também amplia a capacidade de identificar necessidades específicas desse público e construir soluções mais eficientes. Entre as iniciativas em discussão estão chamadas públicas para projetos de inclusão produtiva, campanhas de relacionamento por redes sociais e canais de atendimento, além de ações voltadas à ampliação da formalização e do acesso ao crédito.

Outro ponto importante dessa agenda é o fortalecimento das oportunidades de mercado para os pequenos negócios. A plataforma Contrata+Brasil foi criada para facilitar a contratação pública de microempreendedores individuais, agricultores familiares e cooperativas. A iniciativa representa um avanço importante ao aproximar pequenos empreendedores das compras governamentais e ampliar possibilidades de geração de renda.

O Brasil vive hoje um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo. Transformar esse sonho em oportunidade concreta exige políticas públicas integradas, acesso à informação, qualificação e apoio permanente.

Mais do que números, essa agenda trata de pessoas. De famílias que enxergam no empreendedorismo a chance de reconstruir trajetórias, conquistar autonomia e alcançar dignidade. Fortalecer os pequenos negócios é fortalecer o desenvolvimento social e econômico do país.