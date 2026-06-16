A China fechou o ciclo de doze meses encerrado em abril de 2026 com uma corrente de comércio de 6,71 trilhões de dólares e exportações globais de 3,93 trilhões, os maiores números de sua história. O superávit comercial do país saltou de 0,78 para 1,17 trilhão de dólares em apenas dois anos, um avanço de quase 50% que consagra Pequim como a maior potência exportadora do planeta.

O salto veio no auge da ofensiva ocidental contra a China e seus parceiros. Enquanto os Estados Unidos queimam bilhões de dólares em bombas e bloqueios navais na guerra que travam contra o Irã desde fevereiro, e a Europa compromete outros 90 bilhões de euros para financiar o conflito na Ucrânia deflagrado sob o estímulo de Washington, Pequim escolheu investir em comércio e seguiu acumulando dinheiro.

Nesse tabuleiro, o Brasil desponta como um dos grandes ganhadores da expansão chinesa. A corrente de comércio entre os dois países alcançou 203,3 bilhões de dólares no mesmo período, o maior valor já registrado na relação bilateral.

As compras chinesas de produtos brasileiros somaram 126,5 bilhões de dólares no último ciclo, segundo os dados oficiais da Administração Geral das Alfândegas da China (GACC), depois de recuarem para 104,6 bilhões no período anterior. A retomada veio puxada pela soja e pelo petróleo bruto, num momento em que a China reforça suas fontes de alimento e energia fora da órbita ocidental.

A soja liderou a pauta com 39,1 bilhões de dólares, seguida pelo petróleo bruto e combustíveis, com 30,7 bilhões, e pelo minério de ferro, com 30 bilhões. Os três produtos confirmam o Brasil como fornecedor decisivo das cadeias de alimento, energia e siderurgia da maior economia exportadora do mundo.

No setor de energia, o Brasil ganhou terreno justamente quando o mercado encolhia. As importações chinesas de combustíveis fósseis caíram de 519 para 440 bilhões de dólares em três anos, mas as compras de petróleo brasileiro saltaram de 21,7 para 30,7 bilhões entre os dois últimos ciclos.

O avanço ocorreu enquanto os fornecedores tradicionais perdiam espaço. A Federação da Rússia seguiu na liderança, com 82,2 bilhões de dólares em vendas de combustíveis à China, ainda que abaixo dos 98 bilhões de dois anos antes, e a Arábia Saudita apareceu logo atrás entre os países analisados, com 44,1 bilhões.

O caso do Irã ilustra o tamanho da distorção provocada pela guerra e pelas sanções ocidentais. Os registros oficiais da alfândega chinesa apontam importações iranianas de combustíveis de apenas 3,2 milhões de dólares, uma cifra que fala mais sobre o bloqueio naval e a reclassificação de cargas do que sobre o fluxo real entre Teerã e Pequim.

Na ponta das vendas chinesas ao Brasil, o destaque foi o capítulo de veículos e autopeças, que cresceu cerca de 77% em dois anos. O total passou de 5,8 bilhões de dólares no ciclo encerrado em abril de 2024 para 10,2 bilhões em 2026, impulsionado pela chegada dos automóveis elétricos chineses ao mercado sul-americano.

A parceria com a China é estratégica e tende a se aprofundar, sustentada pela convergência dentro dos BRICS e pela construção de um comércio menos dependente do dólar. Enquanto o Ocidente aposta suas fichas na guerra, Pequim transforma comércio em poder e abre ao Brasil a chance de crescer junto.