Expo de Hainan: uma aposta na abertura em um mundo cada vez mais incerto

Em um contexto internacional marcado por tensões geopolíticas persistentes, pelo avanço do protecionismo e por uma recuperação econômica desigual, a 6ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE), realizada em Haikou, adquire um significado que vai muito além de uma feira comercial.

Enquanto alguns países optam por erguer barreiras e promover narrativas de desacoplamento, a China envia um sinal diferente: a abertura não apenas continua, como se aprofunda. A Expo de Hainan se torna, assim, uma mensagem clara ao mundo: diante da incerteza global, a cooperação continua sendo o caminho.

Como um dos primeiros grandes eventos nacionais do novo ciclo do XIV Plano Quinquenal e após a implementação do regime aduaneiro especial do Porto de Livre Comércio de Hainan, a feira não apenas reflete a vitalidade do consumo na China, mas também seu compromisso contínuo com uma abertura de alto nível. Em outras palavras, não se trata apenas de exibir produtos, mas de construir confiança.

Uma abertura que busca benefícios compartilhados

Os dados confirmam essa tendência. Mais de 3.400 marcas de mais de 60 países e regiões participam desta edição, com uma presença internacional crescente. Isso demonstra que, apesar de um ambiente global complexo, o mercado chinês continua sendo um ponto de referência essencial para empresas que buscam crescimento. Para muitos atores internacionais — incluindo aqueles do Sul Global — a China já não é uma opção secundária, mas uma peça central de suas estratégias.

Mas o verdadeiro valor da CICPE não está apenas em sua dimensão. A exposição também evidencia uma ideia cada vez mais clara: em tempos de fragmentação e incerteza, os espaços de encontro econômico e de cooperação concreta ganham importância estratégica. Não se trata simplesmente de exibir produtos, mas de abrir caminhos para relações comerciais mais estáveis e duradouras.

Hainan se abre e o mundo se beneficia

Apoiada nas vantagens institucionais do Porto de Livre Comércio de Hainan — como tarifas zero, menor carga tributária e um sistema fiscal mais ágil — a feira demonstra como políticas públicas podem se traduzir em oportunidades concretas. Ali, os produtos não apenas são exibidos: transformam-se em comércio real, em investimento tangível e em cooperação contínua.

Hainan vem se consolidando, assim, como uma plataforma onde a abertura deixa de ser um conceito abstrato e se torna prática. Em um mundo em que abundam discursos sobre recuperação, mas faltam mecanismos eficazes para impulsioná-la, esse tipo de plataforma oferece algo muito mais valioso: acesso, conectividade e previsibilidade.

Sob essa perspectiva, a CICPE representa muito mais do que uma feira bem-sucedida. Trata-se também de um exemplo de como a China busca articular abertura econômica, inovação institucional e cooperação internacional em benefício compartilhado.

Consumo verde e tecnologia marcam tendência

A exposição também revela com clareza para onde caminha o futuro do consumo. A presença de tecnologias emergentes — de dispositivos de inteligência artificial a novas soluções de mobilidade — mostra que a abertura da China não visa apenas ampliar o mercado, mas também liderar novas formas de inovação.

Ao mesmo tempo, a aposta na sustentabilidade ocupa um lugar central. Iniciativas como o uso de eletricidade 100% renovável e a promoção de materiais alternativos ao plástico demonstram que crescimento e abertura não precisam estar dissociados da responsabilidade ambiental. Pelo contrário, essas dimensões podem se reforçar mutuamente.

Isso também envia uma mensagem importante ao exterior: a China não oferece apenas um grande mercado, mas também cenários de desenvolvimento voltados ao futuro, nos quais tecnologia, consumo e sustentabilidade começam a convergir com mais força.

Um impulso para a cooperação global

Em um mundo onde a incerteza se tornou regra, esse tipo de sinal ganha valor especial. A Expo de Hainan não elimina os desafios globais, mas oferece algo cada vez mais raro: previsibilidade. Mostra que a China mantém seu rumo de abertura, continua disposta a compartilhar oportunidades e aposta em um modelo de desenvolvimento baseado na cooperação.

Para a América Latina e outras regiões em desenvolvimento, essa mensagem é especialmente relevante. Em meio a pressões externas, transformações estruturais e uma economia internacional cada vez mais volátil, contar com um mercado amplo, estável e em expansão como o chinês representa uma oportunidade concreta.

Em última análise, a CICPE coloca sobre a mesa uma questão central para o futuro da economia global: ela será construída por meio de muros ou de pontes? A China parece ter feito sua escolha com clareza. E, em um momento de tanta incerteza, essa decisão gera não apenas oportunidades, mas também confiança.