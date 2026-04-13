China aposta em economia da experiência com mega feira em Hainan

247 - A China intensifica sua estratégia de transformar o consumo em uma experiência integrada ao turismo, à cultura e à saúde com a realização da China International Consumer Products Expo, marcada para ocorrer entre 13 e 18 de abril na província de Hainan. O evento reunirá mais de 3,4 mil marcas de cerca de 60 países e regiões, consolidando-se como uma vitrine das novas tendências globais de consumo, segundo reportagem da CGTN.

A feira vai além da exposição de produtos e se posiciona como um destino em si, combinando compras com lazer, entretenimento e serviços, refletindo uma mudança mais ampla na economia chinesa, que passa a priorizar experiências completas em vez de consumo isolado.

A programação inclui desde bens de consumo cotidianos até tecnologias avançadas, como robôs humanoides e veículos inteligentes, além de produtos voltados à sustentabilidade, saúde e digitalização. Essa diversidade evidencia a expansão do conceito de consumo, que agora incorpora bem-estar, cultura e inovação.

Um dos destaques é o fortalecimento do turismo de saúde, especialmente na zona piloto de Boao Lecheng, onde um pavilhão dedicado apresentará dispositivos médicos avançados, nutrição de precisão e inovações biomédicas. O local reúne profissionais de mais de 30 instituições de saúde, oferecendo serviços que vão desde exames preventivos até tratamentos especializados.

A proposta permite que visitantes integrem cuidados médicos à viagem. Também há acesso a produtos já aprovados no exterior, mas ainda não liberados plenamente no território continental chinês. Um exemplo é o FILSUVEZ, tratamento voltado a pacientes com epidermólise bolhosa, doença genética rara que provoca fragilidade extrema da pele.

A condição exige cuidados constantes. Zong Meilan, mãe de um paciente, relatou as dificuldades enfrentadas no dia a dia: “Se uma ferida não for coberta adequadamente após a desinfecção, pode infeccionar facilmente ao entrar em contato com o ar”. Ela acrescentou: “Pode levar pelo menos uma semana para que feridas em áreas de movimento frequente sequem e comecem a cicatrizar”.

Além dos tratamentos, o modelo inclui experiências culturais e terapias tradicionais chinesas. A criadora de conteúdo italiana Jasmine Von Roon experimentou práticas como moxabustão, acupuntura e caligrafia, destacando a integração entre saúde e cultura. “Você pensa que está em um hotel de luxo, mas na verdade ainda está na clínica”, afirmou.

O turismo de bem-estar tem registrado crescimento acelerado. Em 2025, o número de visitantes na zona piloto aumentou 109,2% em relação ao ano anterior, com turistas vindos de mais de 14 países, incluindo Canadá, Indonésia e Malásia.

Paralelamente, a China tem facilitado a entrada de estrangeiros com simplificação de vistos, ampliação de isenções e melhorias em serviços multilíngues e sistemas de pagamento. A demanda internacional também mudou: turistas buscam experiências mais profundas, em vez de roteiros tradicionais.

Essa tendência se reflete nas redes sociais, onde conteúdos associados ao estilo de vida chinês ganham popularidade. A hashtag #newchinese reúne vídeos de estrangeiros adotando hábitos locais, como consumo de água quente, culinária tradicional e práticas culturais.

O setor de turismo tem se adaptado a esse novo perfil. Guias relatam aumento do interesse por atividades como passeios de bicicleta por bairros históricos, aulas de culinária e oficinas de artesanato. Restaurantes também têm inovado ao transformar refeições em experiências culturais completas, com apresentações de ópera de Pequim, danças regionais e demonstrações de artes tradicionais.

Uma visitante da Armênia, identificada como Anya, descreveu a experiência gastronômica como uma jornada cultural: “Cada vez que dou uma mordida, parece que estou viajando pela China. Você pode experimentar a cultura através da comida. Cada prato conta sua própria história”.

A China International Consumer Products Expo sintetiza essa transformação ao reunir consumo, turismo, cultura e saúde em um único ambiente. Mais do que um espaço de negócios, o evento reflete a evolução do modelo econômico chinês, cada vez mais orientado por experiências imersivas e integradas ao cotidiano.