China testa novo modelo de consumo com megaevento em Hainan

247 - A ilha chinesa de Hainan vem se consolidando como um laboratório de um novo modelo econômico que integra consumo, turismo e entretenimento. Durante a China International Consumer Products Expo, realizada entre 13 e 18 de abril, visitantes encontram desde inovações tecnológicas — como óculos inteligentes capazes de traduzir quase 90 idiomas em tempo real — até experiências imersivas que vão muito além das compras.

De acordo com reportagem assinada por Chen Ziqi, da CGTN, o evento não se limita a uma feira tradicional, mas se expande por diferentes cidades da ilha, combinando exposições com atividades ao ar livre, esportes e atrações culturais. A proposta é transformar a experiência do visitante em algo mais amplo, onde consumo e turismo se misturam.

Dentro dos pavilhões, o evento reúne marcas de mais de 60 países e regiões, oferecendo desde produtos de saúde do Canadá até moda francesa, relógios suíços e itens artesanais da Rússia e Bulgária. Além disso, mais de 200 lançamentos de novos produtos antecipam tendências globais de consumo.

Um dos diferenciais é a política de compras sem impostos adotada em Hainan. Os visitantes podem adquirir produtos diretamente no local com preços reduzidos, sem a necessidade de processos tradicionais de reembolso de taxas, o que torna a experiência mais ágil e atrativa.

Fora dos centros de exposição, a proposta se amplia. A ilha oferece uma programação diversificada que inclui competições esportivas, eventos gastronômicos e apresentações culturais. Em Sanya, por exemplo, uma mostra de iates reúne marcas internacionais e permite que visitantes experimentem embarcações no mar.

A cidade de Wanning também integra esse circuito. Com cerca de 110 quilômetros de litoral, a região abriga a Baía de Riyue, conhecida por atrair praticantes de surfe ao longo do ano. Além disso, há opções como passeios de lancha, mergulho em águas cristalinas e até voos de paraquedas com vista panorâmica do oceano.

À noite, a dinâmica muda novamente. Mercados ao ar livre ganham vida com gastronomia local, apresentações culturais e atividades de lazer, reforçando o caráter multifacetado do evento, que se aproxima mais de um festival do que de uma feira convencional.

Outro destaque é a realização de uma competição internacional de ciclismo entre 15 e 19 de abril. A prova reúne 20 equipes de elite e percorre cerca de 900 quilômetros por 12 cidades da ilha, passando por estradas costeiras, áreas montanhosas e vilarejos tradicionais.

Segundo dados citados pelo People’s Daily, a edição de 2024 da competição atraiu cerca de 200 mil visitantes e gerou mais de US$ 1,5 milhão em gastos turísticos diretos, além de elevar a taxa de ocupação hoteleira em 30%.

O evento também inclui apresentações culturais, como concertos de violino, performances com flauta de bambu e exposições de arte, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.

A experiência proposta em Hainan aponta para um modelo em que consumo, lazer e cultura se integram em uma única jornada. Nesse formato, a feira deixa de ser apenas um espaço de negócios e se transforma em um ecossistema capaz de estimular diferentes setores da economia ao mesmo tempo.