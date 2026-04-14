Xi apresenta proposta de quatro pontos sobre promoção da paz e da estabilidade no Oriente Médio

Beijing, 14 abr (Xinhua) – O presidente chinês Xi Jinping apresentou nesta terça-feira uma proposta de quatro pontos sobre a promoção da paz e da estabilidade no Oriente Médio, ao se reunir com Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, em Beijing.

Xi pediu adesão ao princípio da coexistência pacífica. É imperativo promover a construção de uma arquitetura de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável para o Oriente Médio e a região do Golfo, observou ele.

Ele pediu a adesão ao princípio da soberania nacional. Ele disse que a soberania, a segurança e a integridade territorial dos países do Oriente Médio e da região do Golfo devem ser plenamente respeitadas, e que a segurança do pessoal, das instalações e das instituições de todos os países deve ser efetivamente salvaguardada.

Sobre a adesão ao princípio do Estado de direito internacional, Xi disse que a autoridade do Estado de direito internacional deve ser defendida para impedir que o mundo volte a cair na lei da selva.

Ele disse que o desenvolvimento e a segurança devem ser coordenados. Todas as partes devem trabalhar juntas para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos países do Oriente Médio e da região do Golfo.