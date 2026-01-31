Fachin reúne todos os presidentes dos tribunais em Brasília para almoço de confraternização

A semana começa em Brasília com a tradicional cerimônia de abertura do ano judiciário, nesta segunda-feira (2), mas o gesto mais simbólico virá na terça-feira (3), quando o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) reunirá, em almoço de confraternização, todos os presidentes de tribunais. Em época de ataques à instituição, reunir o Judiciário tem forte significado.

Após a série de entrevistas que deu ao longo da semana passada e da decisão do ministro Toffoli de tornar público o conteúdo dos vídeos que desnudaram não só o tamanho do problema do banco Master — tinha R$ 127 milhões a pagar e R$ 4 milhões em caixa —, como também evidenciaram que parte da desconfiança em torno do STF requer cautela. Nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo o que se balança cai.

Algumas medidas se mostraram acertadas, além de ficar também mais claro o papel desempenhado pelo Banco Central na liquidação. O BC, em última instância, ficou bem na fita como instituição que fez o dever de casa.

Portanto, mesmo os pequenos passos em direção às elucidações — ou que pelo menos apontaram o caminho de investigações a seguir —, embora também demonstrem que esteja tudo apenas no início do cipoal a desvendar, deixaram o STF em posição mais confortável.

O momento levou a que o presidente Fachin promova o encontro, no qual certamente conversas se darão sobre o tema, mas o que passa à sociedade é a tentativa de harmonizar o Judiciário, que tantos serviços nos tem prestado nos últimos tempos. Diálogo nunca é demais. Que serenem os ânimos.