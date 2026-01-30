Foragido nos EUA, Ramagem diz que extradição revelará abusos do STF

247 - Foragido da Justiça brasileira e vivendo nos Estados Unidos desde setembro do ano passado, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem afirmou que o pedido de extradição apresentado pelo Brasil será utilizado como uma oportunidade para denunciar o que classifica como abusos, ilegalidades e perseguição política por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, o processo permitirá que apresente sua versão dos fatos às autoridades estadunidenses. As informações são do Metrópoles.

“Vocês acham que eu não tenho capacidade e experiência jurídica, criminal e política para demonstrar numa corte americana que houve essa completa ilegalidade, abuso de autoridade e abuso de poder pelo STF? (…) Esse pedido de extradição era mais do que esperado. E é exatamente por isso que eu estou nos Estados Unidos, que ainda é um país que tem suas bases institucionais, democráticas, republicanas, com o devido processo funcionando”, diz Ramagem em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ramagem critica STF e aposta em processo nos EUA

No vídeo, o ex-parlamentar afirma que a tramitação do pedido de extradição abrirá espaço para que ele seja ouvido pelas autoridades estadunidenses. Ramagem sustenta que foi condenado sem o devido processo legal e acusa o Judiciário brasileiro de criar provas e crimes com motivação política. “Se me derem ouvidos nesse procedimento, e eu sei que darão, eu conseguiria demonstrar todas essas ilegalidades de um juiz com motivações políticas, violador de direitos humanos, de uma jurisdição que não é democrática, que persegue um segmento político de direito, inventando provas nesse sentido”, afirmou.

Pedido de extradição já foi enviado aos EUA

O Ministério da Justiça informou ao STF, na quarta-feira (28), que o pedido de extradição contra Ramagem já foi encaminhado aos Estados Unidos. A solicitação foi enviada ao Departamento de Estado dos EUA por meio de nota verbal, acompanhada da documentação formalizada desde 30 de dezembro de 2025.

O envio ocorreu após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que a Secretaria Judiciária remetesse o material necessário ao Ministério da Justiça, conforme previsto no Tratado de Extradição entre Brasil e Estados Unidos. A documentação inclui informações exigidas pela Lei nº 13.445/2017, como a descrição dos fatos criminosos, a identificação do extraditando, os dispositivos legais aplicáveis, a pena imposta e dados sobre prescrição.

Condenação por trama golpista e investigações em curso

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por participação em uma trama de tentativa de golpe de Estado. A condenação transitou em julgado em 25 de novembro de 2025. Antes do início do cumprimento da pena, no entanto, ele deixou o país. Com a confirmação de que o ex-deputado estava em território norte-americano, o STF deu andamento ao pedido de extradição.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro, Ramagem também é alvo de investigação da Polícia Federal. O inquérito apura de que forma ele saiu do Brasil, diante da suspeita de que a viagem tenha ocorrido de maneira clandestina, com passagem pela Guiana e destino final em Miami, nos Estados Unidos.