Fé, dinheiro e a urgência da transparência

A recente revelação de transferências milionárias envolvendo uma unidade da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, deveria acender um alerta que vai muito além de um caso isolado. Não se trata apenas de um episódio pontual, mas de um possível sintoma de um problema estrutural: a fragilidade dos mecanismos de controle sobre os fluxos financeiros em instituições religiosas no Brasil.

Segundo a matéria, dezenas de transferências, somando cerca de R$ 41 milhões, foram realizadas por um único indivíduo para uma igreja local. O mais inquietante não é apenas o volume, mas a alegação de desconhecimento por parte da própria instituição. Como é possível que cifras dessa magnitude circulem sem rastreabilidade clara, sem mecanismos eficazes de governança e sem responsabilização imediata?

É importante deixar claro: o problema não é a fé, nem os fiéis. Igrejas exercem um papel social relevante, especialmente em comunidades vulneráveis. O que me parece não ser o caso dessa instituição em tela, que fica em um dos bairros mais nobres da capital mineira. O problema é o ambiente de opacidade que, muitas vezes, cerca sua estrutura financeira. Benefícios fiscais, autonomia administrativa e ausência de fiscalização mais rigorosa criam uma combinação perigosa: muito dinheiro circulando com pouca transparência.

Não é a primeira vez que instituições religiosas aparecem, direta ou indiretamente, em discussões sobre movimentações financeiras atípicas. Em diferentes momentos, investigações já apontaram o uso de estruturas pouco reguladas para a circulação de recursos de origem questionável. Isso não significa generalizar ou criminalizar igrejas, mas reconhecer que há brechas que podem ser exploradas por criminosos — inclusive sem o conhecimento da maioria dos fiéis.

O risco é evidente. Em um país onde esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro frequentemente se sofisticam, qualquer espaço de baixa fiscalização torna-se potencialmente atraente para operações ilícitas. Quando esse espaço envolve instituições que lidam com fé, o problema ganha uma dimensão ainda mais grave, pois atinge diretamente a confiança das pessoas.

Por isso, é urgente avançar em medidas que garantam maior transparência. Auditorias independentes, maior integração com órgãos de controle financeiro e critérios mais claros para movimentações de grande volume são passos necessários. Não para atacar a liberdade religiosa, mas para protegê-la de ser instrumentalizada.

O silêncio diante de casos como esse não é neutro. Ele contribui para a manutenção de um sistema em que perguntas legítimas deixam de ser feitas e responsabilidades se diluem. Transparência não enfraquece instituições sérias — ao contrário, as fortalece.

Se há algo que precisa ser preservado, é justamente a confiança. E confiança não se sustenta em zonas cinzentas. Ela exige clareza, responsabilidade e disposição para investigar — sempre que necessário.